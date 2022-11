L’assessore Nicoletta Corvi “A tu per tu con Piacenza”: ecco le mie priorità per i Servizi sociali

Nicoletta Corvi nuova ospite di “A tu per tu con Piacenza”. L’assessore ai Servizi sociali della Giunta Tarasconi si definisce ottimista per natura. E quindi preferisce sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, seppure in questi primi mesi al governo della città abbia dovuto affrontare tante emergenze.

Un quadro molto impegnativo (“…i miei figli dicono che ho cambiato casa…”) anche per una manager con la sua esperienza, che comunque non le ha impedito di gettare le basi per cambiare le prospettive dei temi di cui si occupa, dall’ambito socio-assistenziale a quello educativo. Qual è l’obiettivo? Per Nicoletta Corvi offrire servizi sempre più mirati ai cittadini, come racconta a Giovanni Volpi, nell’intervista curata da Mirella Molinari.

Quella con Nicoletta Corvi è la sesta puntata di “A tu per tu con Piacenza”, il nuovo video-format di Ilmiogiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, che ha lo scopo di raccontare i protagonisti della città e della provincia non solo ai piacentini.

Realizzate a palazzo Farnese, grazie alla collaborazione dell’Ufficio stampa e dell’Assessorato alla Cultura del Comune, le interviste della prima serie del video-format sono dedicate alle donne e agli uomini che oggi governano la città. Quanto li conosciamo? Cosa sappiamo di loro? E quali sono le idee su cui stanno lavorando per migliorare la vita dei cittadini?