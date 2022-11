Mario Dadati “A tu per tu con Piacenza”: per l’assessore a Scuola e Sport giovani al centro delle strategie

Mario Dadati: prosegue con l’assessore a Scuola e Sport della Giunta Tarasconi, la serie di approfondimento “A tu per tu con Piacenza”. Intervistato da Mirella Molinari, Dadati naturalmente ci parla di giovani e delle iniziative del Comune per aiutarli a crescere in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Tra i tanti temi che affronta, l’assessore, docente e noto protagonista dello sport cittadino, sottolinea pure la necessità di intervenire presso l’Ufficio scolastico regionale per assicurare a Piacenza un numero più alto di scuole secondarie ad indirizzo musicale (attualmente due, una sola in città).

Quella a Mario Dadati è la quinta puntata di “A tu per tu con Piacenza”, il nuovo video-format di Ilmiogiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, con l’obiettivo di raccontare i protagonisti della città e della provincia non solo ai piacentini.

Realizzate a palazzo Farnese grazie alla collaborazione dell’Ufficio stampa e dell’Assessorato alla Cultura del Comune, le interviste della prima serie del video-format sono dedicate alle donne e agli uomini che oggi governano la città. Quanto li conosciamo? Cosa sappiamo di loro? E quali sono le idee a cui stanno lavorando per migliorare la vita dei cittadini?