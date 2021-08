Mauro Ferrari, parla il guru delle elezioni: vi spiego come si diventa sindaco di Piacenza

Mauro Ferrari è uno dei più bravi spin doctor italiani sulla piazza. Lo dicono i numeri: su 33 campagne elettorali per 28 volte ha portato i suoi candidati alla vittoria. Da Gori a sindaco di Bergamo per due volte, a Giordani a Padova e Brugnaro a Venezia. Senza dimenticare naturalmente le partite vinte in casa, dove il guru piacentino ha portato sempre per due volte Reggi a palazzo Mercanti, e Boiardi e Trespidi alla presidenza Provincia, quando ancora si votava con l’elezione diretta dei cittadini.

Naturale quindi pensare a Ferrari anche per la campagna elettorale che nella primavera del prossimo anno vedrà la corsa al rinnovo dell’Amministrazione comunale di Piacenza retta dalla sindaca Patrizia Barbieri. Chi lo sta ingaggiando questa volta, il centrosinistra o il centrodestra? Lui ammette dei contatti e nella bella intervista firmata da Mirella Molinari su Piacenza Diario Ferrari elenca gli ingredienti chiave della ricetta per cucinare una vittoria elettorale coi fiocchi…