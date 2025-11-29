Mercato immobiliare: Piacenza torna a correre nel comparto residenziale

Piacenza torna a correre nel mercato immobiliare residenziale. Una robusta inversione di rotta dopo la crisi post-pandemica. I dati arrivano dall’Ufficio statistica della Provincia di Piacenza, che ha diffuso un report sull’andamento di questo comparto nel primo semestre 2025. Per prima cosa, si evidenzia una netta inversione della fase negativa registrata lo scorso anno. Le transazioni hanno fatto segnare un aumento di oltre il 16%, superando i trend positivi che si sono verificati a livello regionale e nazionale.

Secondo l’Osservatorio del mercato Immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, nei primi sei mesi di quest’anno in provincia di Piacenza sono state registrate infatti 2.364 compravendite immobiliari nel comparto residenziale. Questo volume ha evidenziato 330 transazioni in più rispetto al primo semestre 2024, con un incremento del 16,2%.

Ritorno ai massimi

Questa crescita a due cifre inverte così la fase negativa tra il primo semestre 2022 e il corrispondente del 2023, periodo in cui si era verificato un calo del 9,6%. Un trend al ribasso che era stato attribuito a un fisiologico assestamento post-pandemico e in parte al costo più elevato dei mutui per la casa.

La ripresa piacentina è risultata particolarmente vivace anche nel confronto con il resto del Paese. Mentre l’Emilia-Romagna ha chiuso il semestre con un +11,7% e l’Italia con un +9,5%, Piacenza (+16,2%) ha dimostrato di avere una congiuntura particolarmente favorevole. Confrontando i dati anche con il secondo semestre 2024, la provincia emiliana è l’unica a crescere (+3,8%), mentre l’andamento risulta discendente sia a livello regionale (-2,2%) sia nazionale (-1,3%). In più, le transazioni complessive piacentine si stanno ora avvicinando ai massimi raggiunti nel 2022, con un incremento di circa il 50% rispetto ai valori pre-Covid del 2019.

Analizzando il territorio, Piacenza città ha assorbito il 37,7% delle transazioni complessive, registrando 892 compravendite nei primi sei mesi dell’anno, con un incremento del 17,9% rispetto al primo semestre 2024. Il resto della provincia ha comunque mantenuto un volume elevato con 1.472 compravendite, segnando un aumento del 15,2%, sempre su base annua.

L’andamento dei prezzi

Contrariamente all’impennata dei volumi di vendita, la dinamica dei prezzi degli immobili residenziali si è stabilizzata, dopo una fase di flessione registrata nel post-pandemia. I dati Omi relativi al 2024 indicano che la quotazione media in provincia di Piacenza si è attestata a 1.021 euro al metro quadro, sostanzialmente sugli stessi livelli del 2023 (-0,5%). A Piacenza città, che segnala la quotazione più alta, pari a 1.292 euro al metro quadrato, la variazione nel 2024 ha riportato un -0,6% (dopo un calo del -4,6% nel 2023).

Infine, va segnalato che il lieve andamento negativo dei prezzi nel comparto residenziale, sia a Piacenza che nel resto del territorio, è in controtendenza rispetto alle variazioni medie regionali, per capoluoghi e province, che sono invece positive e crescenti (rispettivamente +1,9% e +1%). Un quadro dei prezzi dove solo Piacenza, insieme con Rimini (-2,7%) e la sua provincia (-3%), è coinvolta da questa dinamica deflattiva delle quotazioni di mercato.