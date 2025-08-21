Addio a Michela Bravaccini, Piacenza piange la paladina degli animali

Michela Bravaccini: addio al capo nucleo delle guardie zoofile dell’Enpa di Piacenza. Sempre in prima linea in difesa degli animali, è mancata a 52 anni dopo una malattia; era originaria di Cervia, ma da tempo viveva in Val d’Arda, a Castell’Arquato.

La sua scomparsa ha destato un vasto cordoglio in tutta la provincia, dove Michela Bravaccini è stata protagonista di innumerevoli interventi contro i maltrattamenti degli animali, che amava profondamente. Ai tanti messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo per la sua morte, si aggiunge anche quello della nostra redazione, che porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia.

Tra le numerose testimonianze dedicate a Michela Bravaccini, ecco quella della presidente del Circolo di Legambiente Piacenza, Laura Chiappa, che la ricorda così in un post su Facebook: “Buon viaggio Miki, sei stata una fantastica combattente, dal cuore gentile, il sorriso sempre pronto ed il polso di ferro. Non ti sei mai arresa davanti a nulla e nessuno per difendere chi non ha voce, sempre pronta ad andare ovunque un animale avesse bisogno. Ci mancherai e soprattutto Piacenza sarà un po’ più povera ed i suoi animali più indifesi senza di te, anche se sono certa che ovunque tu sia ora, ti starai già dando da fare”.