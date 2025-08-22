Milano, inchiesta sull’urbanistica: revocati gli arresti per l’imprenditore Catella

Inchiesta sull’urbanistica a Milano: sono stati revocati gli arresti domiciliari per Manfredi Catella. Il Tribunale del Riesame del capoluogo lombardo ha accolto la richiesta dei legali dell’imprenditore. Il ceo di Coima, holding che opera nel settore immobiliare, è accusato di falso e corruzione, ricorda l’Agenzia Dire.

Catella è l’ultimo dei sei arrestati dell’inchiesta meneghina su cui il Tribunale doveva esprimersi. Sono stati annullati anche la detenzione in carcere del costruttore Andrea Bezziccheri e i domiciliari di Alessandro Scandurra, architetto e membro della Commissione paesaggio del Comune di Milano. Sostituiti con un anno di interdizione anche gli arresti domiciliari per l’ex assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, per l’ex presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, e per l’ex manager Federico Pella.

Entro 45 giorni dalla pronuncia del Tribunale del Riesame saranno comunicate le motivazioni della decisione non solo per Catella, ma per tutti gli indagati. In quel momento sarà chiaro se per i magistrati mancavano gravi indizi di colpevolezza, oppure siano state escluse le esigenze cautelari richieste dalla Procura e stabilite dal Giudice per le indagini preliminari.