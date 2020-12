Natale e Capodanno blindati: Conte illustra le nuove misure (video)

Conte: “A Natale, Santo Stefano e primo gennaio vietati gli spostamenti da un comune all’altro”. Il presidente del consiglio l’ha annunciato in conferenza stampa parlando del nuovo dpcm in vigore da domani, che segue il decreto-legge varato ieri. “In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni; ma solo con una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni”, per evitare un possibile contagio.

“Ci si potrà sempre spostare per motivi di lavoro salute e necessità e nei casi di necessità ricorre anche l’iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti”, ha poi spiegato il premier. E “in ogni caso sarà sempre consentito il rientro nel comune dove si ha residenza, domicilio o dove è la propria abitazione; questo permetterà il ricongiungimento alle coppie lontane e distanti per motivi di lavoro ma che convivono con una certa periodicità nella stessa abitazione di ricongiungersi”, ha aggiunto Conte.

Commercio e turismo

I negozi saranno aperti fino alle 21 dal 4 dicembre al 6 gennaio in tutte le regioni, escluse quelle inserite nella zona rossa. Per i viaggi, il premier ha specificato che “gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. È una misura chiaramente dissuasiva: non sappiamo dove andranno e se lì saranno permesse feste. Anche gli stranieri che verranno in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti a quarantena”.

Evitare la terza ondata

Tutte misure che secondo il premier sono necessarie per “scongiurare una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio e non essere meno violenta della prima ondata. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato; ma ora, verso il Natale, non dobbiamo abbassare la guardia per evitare l’impennata dei contagi”. Soprattutto “la cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani” dal Covid-19.