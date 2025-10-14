“Nicolini in Jazz”: debutta il festival del Conservatorio di Piacenza con star internazionali e giovani talenti

“Nicolini in Jazz”: conto alla rovescia per la prima edizione del festival organizzato dal Conservatorio di Piacenza. Una rassegna musicale che dal 15 al 19 ottobre promette di trasformare la città in un crocevia di note, improvvisazioni e incontri internazionali.

Ideato dal Dipartimento di Jazz del Nicolini e curato dai docenti Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara, il festival nasce con un obiettivo ambizioso: unire formazione e spettacolo, creando un dialogo vivo tra studenti, grandi maestri e pubblico, spiega una nota degli organizzatori.

Per il debutto al Conservatorio, presieduto da Massimo Trespidi, arriveranno tre stelle del panorama mondiale: il sassofonista spagnolo Perico Sambeat, il chitarrista olandese Jesse van Ruller e il bassista italiano Dario Deidda. Accanto a loro, i docenti del Nicolini e una ventina di giovani musicisti daranno vita a cinque giorni di appuntamenti in diversi luoghi della città.

Jam session, concerti e…

Il programma prevede infatti due jam session, quattro concerti e tre masterclass, distribuiti tra il Salone del Conservatorio, il Milestone Jazz Club e il Dubliners Irish Pub.

Mercoledì 15 ottobre l’apertura, alle 21 presso il Dubliners, sarà affidata alla jam session inaugurale con Jesse van Ruller, Rolff e Tony Arco insieme agli studenti.

15 ottobre l’apertura, alle 21 presso il Dubliners, sarà affidata alla jam session inaugurale con Jesse van Ruller, Rolff e insieme agli studenti. Giovedì 16 la giornata prevede alle 10 la masterclass di van Ruller all’Auditorium Mennella e, in serata alle 21, il concerto “Four on Strings” al Conservatorio eseguito da Jesse Van Ruller, Lucio Ferrara, Dario Deidda e Tony Arco.

16 la giornata prevede alle 10 la masterclass di van Ruller all’Auditorium Mennella e, in serata alle 21, il concerto “Four on Strings” al Conservatorio eseguito da Jesse Van Ruller, Lucio Ferrara, Dario Deidda e Tony Arco. Venerdì 17 si terrà alle 10 la masterclass di Deidda; la sera, il concerto “Birth of the Cool and more” diretto da Antonio Ciacca , che proporrà l’esecuzione integrale dell’album di Miles Davis con un nonetto di studenti e ospiti.

17 si terrà alle 10 la masterclass di Deidda; la sera, il concerto “Birth of the Cool and more” diretto da , che proporrà l’esecuzione integrale dell’album di con un nonetto di studenti e ospiti. Sabato 18 alle 10 sarà la volta della masterclass di Sambeat e del concerto serale “Modern Canvas”, che unirà il sassofonista spagnolo ai docenti Rea, Rolff e allo studente Spina .

18 alle 10 sarà la volta della masterclass di Sambeat e del concerto serale “Modern Canvas”, che unirà il sassofonista spagnolo ai docenti Rea, Rolff e allo studente . Domenica 19 ottobre alle 18 la chiusura al Milestone Jazz Club vedrà Sambeat alla guida di due quintetti di studenti nel concerto “Double Quintet”, seguito, alle 21, dalla jam session conclusiva con Sambeat, Ferrara, Rolff, Arco e alcuni allievi.

Per partecipare

Le masterclass del festival “Nicolini in Jazz” sono gratuite per tutti gli studenti del Conservatorio, aperte anche a uditori esterni al costo di 35 euro e agli allievi della Milestone School of Music al costo di 20 euro. Per le prenotazioni inviare una mail a seg.artistica@conservatorio.piacenza.it. I concerti e le jam session sono invece tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti, conclude la nota degli organizzatori.