Sanità: l’Emilia-Romagna prima in Italia per pazienti da fuori regione

“L’Emilia-Romagna, insieme a poche altre Regioni, cura anche il Paese, vista l’alta mobilità di pazienti in ingresso che qui cerca assistenza. Sarebbe bene che tutti ne fossero consapevoli, soprattutto chi davanti alle oggettive difficoltà che affrontiamo ogni giorno invece di proporre soluzioni fa solo demagogia”.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, commenta così il Rapporto 2025 di Meridiano Sanità diffuso oggi a Roma (clicca qui per consultarlo). Rapporto che, evidenzia una nota da Bologna, pone l’Emilia-Romagna tra le regioni migliori per qualità della salute e fra le più virtuose in ambito sanitario, in particolare per gli screening oncologici e le coperture vaccinali, mantenendo un forte appeal per i pazienti di altre regioni. L’Emilia-Romagna è infatti la più attrattiva a livello nazionale per saldo di mobilità sanitaria, seguita da Lombardia e Veneto, segno che molti pazienti da altre regioni preferiscono proprio il suo territorio per curarsi.

Pro e contro

Il dato sulla mobilità, sottolinea il governatore, “da un lato rappresenta un vanto indiscutibile per la qualità del Servizio sanitario regionale, ma dall’altro, ovviamente, sta mettendo sotto crescente stress il nostro sistema, che nel nostro territorio fatica a trovare, tanto nel pubblico quanto nel privato accreditato, medici, infermieri e altre professioni sanitarie, in grado di soddisfare i bisogni degli emiliano-romagnoli e del resto del Paese, che nella nostra regione cerca risposte di cura e di assistenza”.

Il presidente de Pascale rileva infine come rappresentino “motivo particolare di orgoglio i dati sulla nostra rete oncoematologica, che eccelle sia nella parte clinica che chirurgica, così come nelle attività di ricerca, e sulle risposte fornite a screening e coperture vaccinali. Gli emiliano-romagnoli credono nella prevenzione e nella scienza e questo ci rende due volte orgogliosi”.