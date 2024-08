La Notte della Taranta per la prima volta in diretta tv, con Angelina Mango, Geolier e…

La Notte della Taranta: l’appuntamento è domani, sabato 24 agosto, a Melpignano, nel cuore del Salento. Il maxi concerto, giunto alla 27ª edizione, per la prima volta viene trasmesso in diretta tv su Rai3 e in simulcast da Rai Radio2, a partire dalle 21,20. Conduce la serata Ema Stokholma. Tema dell’edizione 2024: Generazione Taranta, con tutti i giovani che l’hanno conosciuta, attraverso questo rito collettivo nato nella Grecìa salentina nel 1998.

Sul palco della Notte della Taranta, come annuncia l’Agenzia Dire, saliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale: tra loro, Angelina Mango, Geolier, Gaia, Ste, Luca Faraone. Interpreteranno i canti d’amore, di protesta e di lavoro, rivisitati in chiave contemporanea dagli arrangiamenti urban di Shablo ed eseguiti dall’Orchestra popolare diretta da Riccardo Zangirolami.

Un bene culturale

“Questa manifestazione è un bene culturale”, ha detto il presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Bray. “E quando parlo di bene culturale, faccio riferimento all’articolo 9 della Costituzione che ci dice come dobbiamo confrontarci con i beni culturali: tutelandoli, valorizzandoli ed esaltandone il loro enorme valore identitario. È questo il senso di appartenenza. La cultura ha un valore che arriva dappertutto e noi vorremmo un laboratorio tutto l’anno per tutelare questa tradizione e darle una prospettiva futura”.

Tre ore di musica

Il concertone di Melpignano (Lecce) è pronto ad accogliere migliaia di spettatori, con tre ore di ritmo e 30 brani della tradizione in un viaggio dalla tarantella del Gargano alla pizzica del Salento; l’evento, frutto del progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta, è sostenuto dalla Regione Puglia e Pugliapromozione, in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.