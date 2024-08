Putzu (Liberali Piacentini): uno studentato universitario nell’ex Albergo San Marco

Ex Albergo San Marco di Piacenza: arriva l’idea di trasformarlo in uno studentato universitario. A fare la proposta è il consigliere comunale dei Liberali Piacentini, Filiberto Putzu, noto medico cittadino. Un intervento ricco di spunti interessanti, anche per rivitalizzare il centro storico, che vi riproponiamo integralmente.

«Stanno per partire i lavori per lo scavo del parcheggio interrato di Piazza Cittadella. Sono da mettere in conto – per molti mesi – impegnativi problemi di viabilità, di rumore e difficoltà varie in quel comparto, con prospettive allo stato attuale non esattamente rassicuranti.

Ma tant’è. L’amministrazione del sindaco Tarasconi ha così deciso. Tutti ci auguriamo che la piazza acquisti un nuovo assetto urbanistico migliore rispetto allo stato attuale.

Se così sarà, ci si deve portare avanti per riqualificare anche l’asse viario che dalla piazza di Palazzo Farnese porta alla piazza dei Cavalli e di Palazzo Gotico, l’attuale via Cittadella, che potremmo definire “la Via dei Farnese”, percorsa dai turisti e da chi – uscito dai Musei di Palazzo Farnese – volesse ripercorrere il collegamento verso la piazza principale coi cavalli del Mochi di Alessandro e Ranuccio.

Lungo la via c’é l’ex Albergo San Marco, abbandonato a sé stesso, ultimamente tornato alla ribalta perché legato alla figura di Giuseppe Verdi che lì soggiornava quando a Piacenza. Molte dichiarazioni d’intenti finora, ma pochi fatti concreti, eccezion fatta per uno stendardo con l’effige di Verdi affisso dall’Amministrazione Comunale nel marzo 2023…

Il fatto che proprietari dell’immobile siano Comune e Ausl probabilmente non aiuta… Ma proprio per superare questo “impasse” si potrebbe discutere (e possibilmente decidere) di destinare l’ex Albergo a “studentato” per gli universitari del Corso di Medicina in Inglese ospitato a Piacenza. La sede dell’Università é attualmente a San Lazzaro ma gli studenti frequentano il nostro Ospedale e lo frequenteranno ancor di più nella nuova futura struttura ospedaliera.

Con questa destinazione l’Ausl potrebbe probabilmente essere più interessata e coinvolta, rispetto alle altre prospettate ipotesi di destinazione d’uso.

La struttura dell’ex albergo potrebbe ben adattarsi ad una ristrutturazione a monolocali per studenti.

Nessuno vieta poi che all’interno vengano ospitate iniziative stabili o temporanee che ricordino il maestro Verdi.

Anche l’Università Conservatorio Nicolini potrebbe essere economicamente coinvolta, per una parte dell’immobile da destinarsi a studentato anche per i propri allievi. L’internazionalità del luogo sarebbe un valore aggiunto.

La città e anche l’Amministrazione comunale sembrano orientate verso la connotazione di Piacenza come “città universitaria”. Un indirizzo che potrebbe vedere anche il sostegno di finanziamenti pubblici (statali ed europei), come hanno fatto di recente in una analoga operazione l’Università e la città di Parma.

E allora perché perdere tempo?».