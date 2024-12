Nuovo Codice della strada in vigore da oggi: ecco cosa cambia su cellulari, alcol e…

Nuovo Codice della strada: da oggi, 14 dicembre, entrano in vigore le norme della Legge 177/2024. Previsto il ritiro della patente per chi guida con il telefonino, ubriaco o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Ma anche per chi abbandona gli animali in strada. E ancora: obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini.

In generale, spiega l’Agenzia Dire, sono inasprite multe e sanzioni per i comportamenti scorretti alla guida. Chi è al volante mentre usa lo smartphone può ricevere una multa da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 e la sospensione automatica di una settimana se si hanno almeno 10 punti sulla patente. Se sono inferiori, invece, la sospensione è di 15 giorni. Per chi è recidivo, la multa sale fino a 1.400 euro e la sospensione della patente lievita a tre mesi con la decurtazione da 8 a 10 punti.

Alcol e droghe

Giro di vite nel nuovo Codice della strada anche nei confronti di chi si mette alla guida dell’auto dopo aver bevuto troppo: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una multa tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si rischia l’arresto fino a 6 mesi, un’ammenda da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Se il tasso alcolemico è addirittura superiore a 1,5 grammi per litro, c’è l’arresto con una pena da 6 mesi e un anno e un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. Per i neo patentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni. Per chi risulta positivo ai test antidroga scatta la revoca immediata della patente e la sospensione di tre anni, ma, segnala l’Ansa, con l’esclusione dei consumatori di cannabis terapeutica.

Autovelox

Il nuovo Codice della strada cambia anche l’uso degli autovelox: se ne sarà impedito l’utilizzo sotto i 50 km/h, vanificando così i 30 km/h in città, entra in vigore pure il divieto di sanzionare velocità inferiori ai 90 km/h su strade extraurbane. Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, aggiunge l’Ansa.

Monopattini elettrici

Scatta l’obbligo della targa, dell’assicurazione e del casco per tutti gli utilizzatori, e non solo per i minorenni, dei monopattini elettrici. Tuttavia, l’effettiva applicazione di questa misura è subordinata all’emanazione nei prossimi mesi dei decreti attuativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per chi circola senza assicurazione o senza targa, continua l’Agenzia Dire, è prevista una sanzione da 100 a 400 euro. Multa da 200 a 800 euro chi circola senza indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote o chi possiede monopattini non conformi ai requisiti tecnici e costruttivi. È introdotto il divieto di circolare su strade dal limite di velocità superiore ai 50 km/h e il divieto di sosta dei monopattini sul marciapiede.

Motocicli in autostrada

Per quanto riguarda i motocicli di 125 cc sarà permesso circolare liberamente in autostrada e sulle strade extraurbane principali, se alla guida ci sono maggiorenni con patente A, B o di categoria superiore, oppure muniti da almeno due anni di patente A1 o A2.