Al PalabancaEventi di Piacenza omaggio alla lingua italiana con Finazzer Flory

PalabancaEventi: su invito della Banca di Piacenza, Massimiliano Finazzer Flory torna nel capoluogo emiliano. L’appuntamento è domani, lunedì 27 aprile, alle ore 18, nel già Palazzo Galli, per rendere omaggio alla lingua italiana con un recital letterario, di cui l’attore cura la drammaturgia, la regia e l’interpretazione. Finazzer Flory sarà accompagnato dalle musiche eseguite da Asako Watanabe al pianoforte e dal canto della soprano Elisa Maffi. I brani musicali eseguiti dal vivo sono ispirati ai testi letterari da compositori come Bellini, Mascagni, Corelli, Verdi, Casella, Morricone e Ortolani.

L’Italofilia

La lingua italiana è un’opera d’arte. Nel mondo l’ammirazione e l’amore verso l’Italia per la sua storia, per la sua cultura si chiama Italofilia. Da qui parte il viaggio di Finazzer Flory tra i padri della lingua italiana per rivivere un’aria di famiglia con amore. Un viaggio dal “Cantico delle creature” di Francesco d’Assisi a 800 anni dalla sua scomparsa, dai Canti della Divina Commedia di Dante fino alle Città invisibili di Italo Calvino attraverso Leonardo da Vinci, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, i Manifesti di Filippo Tommaso Marinetti a 150 anni dalla nascita, a Mario Luzi. Sette autori per raccontare e rappresentare in lettura teatrale la voce e il volto della lingua italiana “per amore della propria favella”.

Da Roma al Principato

Il recital di Finazzer Flory ha visto il suo debutto a Roma alla Camera dei deputati, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Ed è stato rappresentato anche durante la settimana della lingua italiana nel Principato di Monaco al Théâtre des Varietes.

Per partecipare

L’ingresso all’evento che si terrà domani al PalabancaEventi è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523/542441, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 9-13/15-17.