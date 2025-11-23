Cultura

Pier Paolo Pasolini e la tutela del patrimonio culturale: l’omaggio di Italia Nostra a Piacenza

Pier Paolo Pasolini: Italia Nostra ricorda a Piacenza uno dei maggiori intellettuali del Novecento, a 50 anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta per omicidio il 2 novembre 1975 al Lido di Ostia (Roma).

L’appuntamento è martedì 2 dicembre alle ore 17,30 nell’Aula magna del Seminario vescovile (via Scalabrini 67), dove si terrà la conferenza “La forma della città. Pasolini e la tutela del patrimonio culturale”. All’incontro parteciperanno Roberto Chiesi, direttore dell’Archivio Pasolini presso la Cineteca di Bologna, e Raffaele Milani, dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, presidente della sezione della città felsinea e vicepresidente regionale di Italia Nostra.

Durante l’evento piacentino sarà proiettato il film documentario del 1974 “Pasolini e… la forma della città”, firmato da Paolo Brunatto, protagonisti lo stesso regista e scrittore e Ninetto Davoli (durata 17 minuti). La conferenza, concludono gli organizzatori, intende ricordare l’impegno culturale di Pasolini e rientra nel ciclo di incontri per il 70° anniversario di Italia Nostra.

