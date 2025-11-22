Attualità

Il sindaco Katia Tarasconi precisa: “Non esiste alcuna tensione tra la Prefettura e il Comune di Piacenza”

Katia Tarasconi: la prima cittadina di Piacenza ci scrive per «fornire alcune precisazioni» sul nostro articolo “A Piacenza alta tensione tra il sindaco e il prefetto“; pubblichiamo la nota integralmente, rispettando il diritto di replica, senza entrare nel merito delle sue affermazioni che lasciamo alla valutazione dei lettori.

Precisiamo a nostra volta che nell’articolo di ieri, contestato dal sindaco Pd Katia Tarasconi, quanto riportato si basa sulla verità sostanziale dei fatti, dall’assenza della prima cittadina alle celebrazioni nazionali del 4 novembre al carteggio istituzionale tra Prefettura e Comune sull’esposizione della bandiera palestinese da palazzo Mercanti. Una linea editoriale su diritto di cronaca e d’opinione che Ilmiogiornale.net continuerà a seguire come sempre, nell’interesse dei lettori e della libertà d’informazione.
La nota del sindaco di Piacenza

«Con preghiera di pubblicazione:

In merito all’articolo da lei pubblicato, ritengo necessario fornire alcune precisazioni affinché i fatti vengano rappresentati anche da chi li ha vissuti.

La mia assenza all’evento del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è stata determinata esclusivamente da un impegno istituzionale già fissato e non rinviabile: ero infatti in Tribunale per l’udienza relativa a Piazza Cittadella, calendarizzata proprio in quella data. Non vi è stato alcun intento di evitare appuntamenti pubblici né, tantomeno, di manifestare dissenso istituzionale.

Nel periodo, altri giornalisti mi hanno semplicemente telefonato per chiedere come mai non fossi presente e hanno quindi riportato correttamente la realtà dei fatti. Sarebbe stato sufficiente fare altrettanto.

Desidero ribadire che non esiste alcuna tensione tra la Prefettura e il Comune di Piacenza. I rapporti sono improntati al rispetto reciproco e alla collaborazione istituzionale, come è doveroso tra enti che lavorano quotidianamente al servizio della comunità.

Il Comune di Piacenza collabora e opera con serietà, trasparenza e pieno senso delle istituzioni, mantenendo rapporti di collaborazione con tutte le autorità dello Stato, Prefettura compresa, e concentrandosi sulle priorità dei cittadini.

Katia Tarasconi».

A Piacenza alta tensione tra sindaco e prefetto…

