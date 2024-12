Pd di Piacenza: chi versa (e chi no) nelle casse del Partito democratico

Pd di Piacenza: le casse del Partito democratico locale sono aperte. Non solo per chi vuole versare in piena legittimità un contributo a sostegno delle sue attività, ma anche per chi vuol conoscere l’ammontare delle donazioni e da dove sono arrivate. insomma, massima trasparenza, come previsto dalla articolo 11 della legge 3/2019.

A mettere il naso nei conti del Pd è stato Filippo Mulazzi, giornalista de ilpiacenza.it. Cosa ha scoperto? Che qualcuno versa secondo la prassi per il suo ruolo istituzionale di rappresentante del Pd con più o meno generosità; poi che ci sono diversi e inattesi contributi esterni, mentre altri esponenti del Pd fanno orecchie da mercante.

Nell’elenco aggiornato al 22 luglio 2024 (clicca qui per vederlo sul sito del Pd) spiccano le donazioni del segretario provinciale Carlo Berra, che riveste questo ruolo senza percepire indennità, e dell’onorevole e consigliere comunale Paola De Micheli; da segnalare in tal senso anche l’ex parlamentare Pd e attuale presidente di Acer, Marco Bergonzi.

Assessori, consiglieri e…

Passando agli assessori comunali di Piacenza, che ricordiamo percepiscono una rilevante indennità, tra gli iscritti al partito il più munifico è Christian Fiazza, seguito da Adriana Fantini, Serena Groppelli e Simone Fornasari. Non basta: il Pd di Piacenza nel 2024 ha goduto anche dei versamenti di tre assessori che al partito non risultano iscritti. Nell’ordine per generosità: Francesco Brianzi, e a pari merito Nicoletta Corvi e Mario Dadati.

Tornando agli iscritti, da rilevare uno sparuto manipolo di consiglieri comunali, guidato dalla presidente del Consiglio Paola Gazzolo (anche lei riceve un’importante indennità) che vede la presenza dei capigruppo Andrea Fossati (Pd) e Boris Infantino (Pc Coraggiosa). Senza dimenticare l’apporto esterno di Cooperativa San Martino.

Chi manca? Tra gli assenti nel Pd spicca la big principale, e cioè la sindaca Katia Tarasconi. Come ricorda ilpiacenza.it, percepisce uno stipendio di oltre 11mila euro lordi mensili. Ma se quando era consigliera regionale Tarasconi versava con regolarità, il suo ultimo contributo alle casse del partito in qualità di sindaca risulta effettuato nel dicembre 2023. Come abbiamo visto, l’elenco dei versamenti 2024 è aggiornato al 22 luglio scorso e l’anno non è ancora finito. Quindi, la prima cittadina di Piacenza ha ancora tutto il tempo di provvedere per dimostrare il suo attaccamento al Partito democratico…