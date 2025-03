Piacenza 360: nasce una vetrina multimediale su storia e tesori della città

“Piacenza 360 – La scoperta della città millenaria”. Si chiama così il progetto multimediale che verrà presentato lunedì 24 marzo presso il PalabancaEventi di via Mazzini alle ore 18. A cura di Valeria Poli (per l’aspetto storico-scientifico) e di Marco Stucchi (per la parte digitale), il progetto si è sviluppato su iniziativa del Comune, ricevendo il particolare sostegno della Banca di Piacenza e della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con la collaborazione del Caseificio Valcolatte e dello sponsor tecnico Blacklemon.

Percorso immersivo

Nata per promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale di Piacenza, l’iniziativa consente ai visitatori di esplorare virtualmente alcuni dei suoi monumenti più significativi. Punto di partenza è la vista, appunto a 360 gradi, sulla città che si gode dalla torretta di Palazzo Gotico. Dalla sua cima è stata realizzata un’immagine sferica ad altissima definizione da cui sono stati identificati oltre 150 punti informativi corrispondenti ad altrettante dettagliate schede redatte da Poli. Il percorso immersivo si arricchisce poi con la possibilità di entrare virtualmente nei monumenti, nei palazzi e negli edifici religiosi della città grazie a immagini sferiche a 360 gradi. Fruibile attraverso il web, il progetto è accessibile da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi dispositivo.

Terza tappa digitale

Quella che viene presentata lunedì è la terza mappa digitale realizzata da Valeria Poli e Marco Stucchi dopo quella di Caprarola (la rappresentazione di Piacenza che si trova affrescata in una sala del Palazzo Farnese della cittadina laziale) e la Mappa Bolzoni (dove è possibile viaggiare nella Piacenza del Cinquecento). Tutti progetti sostenuti dalla Banca di Piacenza.

All’incontro dedicato a Piacenza 360 presso il PalabancaEventi è previsto l’ingresso con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.