Piacenza in primo piano al Mipim di Cannes grazie a Confindustria e Comune

Mipim di Cannes: conclusa la missione piacentina alla fiera per gli investimenti sui territori. Una vetrina di livello internazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 20mila operatori provenienti da 90 diverse nazioni.

Per il terzo anno consecutivo Piacenza si è messa in mostra all’interno dello stand di Art-ER e Regione Emilia-Romagna grazie a Confindustria. Nella delegazione, insieme con il presidente dell’Associazione degli imprenditori Nicola Parenti, il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Con Confindustria Piacenza presenti anche i presidenti provinciale e regionale di Ance Alessandro Losi e Maurizio Croci, accompagnati da Matteo Raffi.

Le aree in vetrina

In evidenza al Mipim diverse aree rigenerabili ad alto potenziale nel Comune di Piacenza, in attesa di investitori con risorse e visione che possano dare loro una seconda vita. Tra le altre: Bastione Borghetto, l’ex Ospedale Militare, Cascina San Savino e l’Albergo San Marco. Una partecipazione che conferma l’approccio vincente delle precedenti edizioni, con un fronte comune tra il mondo delle imprese (Confindustria e Ance) e l’amministrazione locale, presentandosi agli investitori come territorio coeso e dalle visioni condivise.

Parenti: bene il sistema Piacenza

Per il presidente Parenti «la partecipazione al Mipim ha consentito a Piacenza di interfacciarsi con importanti investitori internazionali. La soddisfazione è esserci non solo come Confindustria, ma come “sistema Piacenza”, insieme ad amministrazione comunale, Ance e Regione. Ringrazio le istituzioni e gli imprenditori che ci hanno accompagnato in questa fondamentale tre giorni. La nostra presenza a Cannes con Invest in Piacenza, la vetrina delle aree rigenerabili e disponibili per gli investimenti nella nostra provincia, già nelle scorse edizioni ha permesso di aprire interlocuzioni preziose con soggetti strategici internazionali. Per noi è fondamentale incontrare investitori di qualità e attirarli a Piacenza dove c’è il saper fare combinato con una posizione strategica. La competizione tra i territori è notevole, bisogna esserci e collocare la nostra città sulla mappa: lo sviluppo di Piacenza non va dato per scontato ma coltivato in ogni occasione disponibile».

Tarasconi: opportunità strategica

La partecipazione al Mipim di Cannes «rappresenta un’opportunità strategica per promuovere Piacenza sulla scena internazionale, valorizzando il suo potenziale per investimenti e sviluppo», commenta Tarasconi. «Grazie all’impegno di Confindustria Piacenza, abbiamo dialogato con importanti interlocutori del settore immobiliare e promosso i nostri punti di forza con potenziali investitori da ogni parte del mondo, un passo fondamentale per lo sviluppo e la riqualificazione della nostra città. In un contesto in continua evoluzione, città come la nostra stanno emergendo come destinazioni sempre più attrattive per investimenti qualificati e sostenibili. Siamo consapevoli che i risultati di questo lavoro si manifesteranno nel tempo, ma siamo altrettanto certi che il cammino intrapreso darà i suoi frutti, contribuendo alla riqualificazione e allo sviluppo del nostro territorio. Piacenza ha tutte le carte in regola per essere protagonista».