Attualità

Piacenza, lavoro nero e violazioni della sicurezza: tre imprenditori denunciati e 40mila euro di sanzioni

Di
Redazione
-
piacenza-lavoro-nero-e-violazioni-sicurezza-tre-imprenditori-denunciati-40mila-euro-di-sanzioni

Piacenza: giro di vite contro il lavoro nero e le irregolarità in materia di sicurezza. Protagonista il Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri del capoluogo emiliano, con il supporto delle stazioni locali dell’Arma. Una serie di controlli a tappeto dei militari ha portato a tre denunce, due sospensioni di attività imprenditoriali, e a sanzioni per più di 40mila euro.

Durante le ispezioni sono emerse infatti numerose violazioni, spiega una nota del Comando provinciale dei carabinieri. A Castelvetro Piacentino, il titolare di un negozio di ortofrutta è stato denunciato per omessa formazione dei dipendenti, mancata redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi) e per aver installato telecamere senza la necessaria autorizzazione. I carabinieri hanno inoltre scoperto due lavoratori in nero su due presenti in azienda, portando alla sospensione immediata dell’attività.

A Piacenza, il titolare di un autolavaggio è finito sotto accertamenti per gravi violazioni sulla sicurezza, mancata nomina del medico competente, assenza di sorveglianza sanitaria e di un responsabile della prevenzione. Nel corso degli accertamenti è emersa anche la presenza di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno e il pagamento in nero di parte degli stipendi. Anche qui è scattata la sospensione dell’attività. Sempre in città, il titolare di un ristorante kebab è stato deferito per mancata sorveglianza sanitaria e per l’installazione non autorizzata di un sistema di videosorveglianza.

Il bilancio complessivo parla di ammende per oltre 16mila euro e sanzioni amministrative per quasi 25mila euro. Tutti i verbali e le segnalazioni sono stati trasmessi alle autorità giudiziarie competenti, conclude la nota del Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza.

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.