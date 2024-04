Politica piacentina nel caos: tutti i cambi di casacca in arrivo a palazzo Mercanti

Politica piacentina nel caos. Com’era prevedibile i principali mal di pancia che da tempo serpeggiano tra i banchi del Consiglio comunale del capoluogo emiliano sono giunti a maturazione. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo a palazzo Mercanti.

Sconvolgente la notizia che arriva dal mondo dei moderati: il consigliere liberale Filiberto Putzu sarebbe sul punto di cambiare casacca per entrare in Alternativa per Piacenza. Il noto politico cittadino non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Ma a sbottonarsi, confermando le indiscrezioni, sono stati i consiglieri di ApP Stefano Cugini e Luigi Rabuffi: ”Se così fosse, accoglieremo Putzu a braccia aperte sulle note dell’Internazionale, anche se il presidente Dagnino preferisce Lady Gaga”.

Altra voce ormai confermata è quella sulle trattative in Fratelli d’Italia, dove il consigliere Nicola Domeneghetti avrebbe lanciato il suo aut aut ai vertici del partito, mentre il leghista Zandonella scalda i motori per prendere il suo posto. Un ultimatum perentorio, quello di Domeneghetti: “Amo le tinte forti, basta bionde! Soresi e Zanardi cambino colore dei capelli, oppure passo con le more della maggioranza!”.

Maggioranza dove le tensioni continuano senza sosta. Tanto che il consigliere Boris Infantino, capogruppo di Piacenza Coraggiosa – davanti a un nutrito manipolo di colleghi (Anelli, Fossati, Scafuto e Perrucci) – avrebbe sbottato a voce alta: “Adesso basta, apro un tavolo con Patrizia Barbieri; nonostante le resistenze di Trespidi e Papamarenghi, so che mi vuole come vice nella sua lista”.

E in Giunta? Qui invece tutto bene, nel segno della più fervida armonia. A preoccupare la sindaca Katia Tarasconi però sarebbe il caos in Consiglio comunale. Così la prima cittadina avrebbe pronta una soluzione per limitare i poteri dell’Aula di Palazzo Mercanti. Un colpo di mano di cui si parla da giorni. In particolare, dopo una battuta sibillina che le sarebbe sfuggita durante una cena al Ragò, che presto tornerà a chiamarsi Twin Fish. La sindaca, contornata al ristorante da esponenti del Pd a lei vicini, infatti si sarebbe chiesta: “Se a Roma Giorgia pensa al premierato, perché non posso farlo io a Piacenza? Dopo il 1° aprile prenderò una decisione”.