Ponte sul Nure chiuso dal 15 settembre, Via Emilia interrotta per sei mesi

Ponte sul Nure: arriva la data ufficiale della chiusura. A dare la notizia per primo è il Comune di Cadeo con un post di stamattina sulla sua pagina Facebook: «A seguito della comunicazione pervenuta da Anas Spa si informa la cittadinanza che la chiusura del tratto di Via Emilia in corrispondenza del ponte sul Nure è stata programmata per lunedì 15 settembre dalle ore 12,00. La durata dei lavori è stimata in 180 giorni».

A partire dalla stessa data sarà gratuita la percorrenza autostradale sull’A1 tra i caselli di Piacenza Sud e Fiorenzuola d’Arda in entrambe le direzioni. Nei giorni scorsi il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha approvato infatti una convenzione con Anas e Autostrade per l’Italia che prevede l’esenzione dal pedaggio per tutti i mezzi degli utenti autostradali.

Questa iniziativa, spiega una nota del Mit, “fortemente sostenuta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, risponde alle molteplici istanze pervenute dal territorio piacentino. È il risultato di un prolungato confronto e rientra tra le misure a sostegno degli utenti che, non potendo percorrere la tratta stradale interessata dai lavori, scelgono l’autostrada come percorso alternativo. La misura è finalizzata anche a evitare la congestione sulle viabilità comunali limitrofe”.

In sei mesi, i lavori lungo la Via Emilia prevedono la realizzazione di un nuovo ponte sul Nure in acciaio-calcestruzzo che sarà in sovrapposizione con le strutture storiche dell’opera.