raffaele-fitto-nominato-vicepresidente-della-commissione-europea

Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo della Commissione europea con il portafoglio Coesione e Riforme. Sarà responsabile per le politiche di coesione sviluppo, politica regionale e crescita, spiega l’Agenzia Dire. Fitto “ha un’esperienza lungo corso che ci potrà aiutare per gli investimenti”, ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissisone Ue, presentando la sua nuova squadra di commissari a Strasburgo.

Gli altri vicepresidenti

Oltre a Fitto, che gestirà i fondi dei Pnrr insieme a Valdis Dombrovskis, sono stati nominati altri cinque vicepresidenti esecutivi della Commissione: la spagnola Teresa Ribera (Transizione giusta, pulita e competitiva), la finlandese Henna Virkkunen (Digitalizzazione Ue), il francese Stéphane Séjourné (Politica industriale), l’estone Kaja Kallas (Affari esteri e Politica di sicurezza) e la romena Roxana Minzatu (Talenti e Competenze).

Decisioni collegiali

Rispondendo a una domanda sul significato di aver dato il portafoglio Coesione e Riforme a Fitto, “politico di un partito che è sempre stato contrario alle riforme dell’Ue verso una maggiore integrazione”, von der Leyen ha detto: “La coesione e le riforme erano già nel mandato ancora in corso. In generale tutte le decisioni per tutti i bilanci alla fin fine sono una decisione collegiale presa da tutto il collegio. Non è un solo commissario che decide circa gli stanziamenti, è tutto il collegio che decide. Questo per qualsiasi argomento e stanziamento nel bilancio europeo. Sono molto chiara su questo”.

Da Meloni a Tajani

A stretto giro sono arrivati i complimenti della premier Giorgia Meloni, postati su X. “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE”. Secondo la presidente del Consiglio “l’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”.

Sempre su X, anche il plauso del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione Ue è un’ottima notizia che conferma la credibilità e il ruolo di peso che l’Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”.