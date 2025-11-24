Attualità

Regionali: vittorie annunciate per il centrodestra in Veneto e il campo largo in Puglia e Campania, ma crolla l’affluenza

Di
Redazione
-
regionali-vittorie-annunciate-per-centrodestra-in-veneto-e-campo-largo-in-puglia-e-campania-ma-crolla-affluenza

Regionali all’insegna delle previsioni: Veneto al centrodestra, mentre in Puglia e Campania vince il centrosinistra in versione campo largo. Ma quello che ha caratterizzato questa tornata elettorale è stato il crollo dell’affluenza, con il dato complessivo che si è fermato al 43,64%, contro il 57,60% delle precedenti elezioni nelle tre regioni.

Maglia nera dei votanti il Veneto, dove alle urne si è recato appena il 44,65% degli aventi diritto, oltre 16,5 punti in meno rispetto al 61,16% di cinque anni fa. Anche in Puglia si conta un -14,61% (41,82% contro 56,43%), mentre in Campania, si è registrato un 44,06% contro il 55,52% delle precedenti Regionali (-11,46%).

Lega super in Veneto

Alberto Stefani, il candidato voluto da Matteo Salvini per il dopo Luca Zaia, si è affermato con il 65% contro Giovanni Manildo (sotto il 29%) alfiere del campo largo. A livello di liste, lo strapotere leghista si è confermato con il 36% dei consensi; staccato Fratelli d’Italia attorno al 20%, con Forza Italia al 6,5%. Sorpresa ha destato l’outsider Riccardo Szumski, ex leghista vicino ai “no vax”, che con la lista “Resistere Veneto” ha superato il 5%. Il Movimento 5 Stelle ha registrato invece un risultato negativo, fermandosi al 2,23%, surclassato dal 16,68% del Partito democratico.

Puglia e Campania: campo largo ok

Trionfo in Puglia per Antonio Decaro: si è imposto col 64% dei voti contro il 35% di Luigi Lobuono, civico vicino a Forza Italia. Il centrosinistra ha brindato anche in Campania, dove Roberto Fico con oltre il 60% dei consensi ha stravinto contro Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, espressione del partito della premier Giorgia Meloni, che si è fermato attorno al 36%.

Tra i partiti, in Puglia il Pd si è confermato al vertice, sfiorando addirittura il 26% dei consensi, mentre in Campania è rimasto primo con circa il 19% dei voti. Il centrodestra, pur sconfitto, ha migliorato le performance in Campania, con Fratelli d’Italia (11,6%) e Forza Italia (10,9%) che hanno raddoppiato le percentuali ottenute nel 2020, mentre la Lega è l’unico partito ad aver lievemente peggiorato (dal 5,65% al 5,38%). Risultati deludenti per il Movimento 5 Stelle: in entrambe le regioni meridionali è sotto il 10%.

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.