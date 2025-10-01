Attualità

Scomparsa una ragazza 14enne di Sarmato, ricerche in corso nel Piacentino

Nel riquadro, Martina Quagliaroli, la ragazza scomparsa

Martina Quagliaroli è scomparsa da ieri pomeriggio, quando verso le 16,45 si è allontanata dalla sua casa di Sarmato. La 14enne vive con i genitori nel piccolo Comune e frequenta le scuole superiori a Piacenza.

In serata, visto il suo mancato rientro, i famigliari di Martina hanno dato l’allarme, contattando i carabinieri. Subito sono partite le ricerche della giovane che durante la notte hanno coinvolto anche i vigili del fuoco. La base delle operazioni è presso la stazione dell’Arma a Sarmato.

Martina Quagliaroli, come spiega un post pubblicato sulla pagina Facebook del suo Comune di residenza, ieri indossava una felpa con cappuccio grigia chiara e dei pantaloni neri in tessuto. Aveva uno zaino giallo Eastpak e calzava delle Nike Jordan verdi. L’ultima volta è stata vista a Sarmato in via Po, vicino a un passaggio a livello.

Le ricerche della ragazza sono in corso nel Piacentino: l’appello, lanciato anche attraverso i social network, per chiunque vedesse Martina o avesse sue notizie è di contattare subito i carabinieri.

