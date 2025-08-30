Attualità

Scuola, no ai cellulari in classe: ecco come la pensano gli italiani

Di
Redazione
-
scuola-no-ai-cellulari-in-classe-ecco-come-la-pensano-gli-italiani

Scuola, no ai cellulari in classe. La maggior parte degli italiani sembra a favore del divieto allo smartphone in aula. A sostenerlo è un’indagine flash su “Il sistema scolastico italiano. Strumenti di ascolto e di indagine sull’opinione pubblica e sulle famiglie con figli inseriti nel sistema scolastico” di Swg, Kpmg e ministero dell’Istruzione. Secondo il sondaggio, rilanciato dall’Agenzia Dire, il 76% degli intervistati è totalmente d’accordo o d’accordo su un divieto dei cellulari nelle scuole secondarie, soprattutto tra genitori e over 55.

Il focus si è concentrato sui temi dell’utilizzo degli smartphone in classe e delle potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo della scuola. I dati dell’indagine demoscopica appaiono inequivocabili: gli italiani, non solo i genitori, ma anche chi non ha figli e pure i più giovani, ritengono giusto vietare l’utilizzo dei cellulari in classe; non basta: vorrebbero anche una legge che limitasse l’accesso ai social a chi ha perlomeno compiuto 15 anni.

Una posizione netta, quasi plebiscitaria, che raccoglie oltre 3 italiani su 4; che è più forte tra gli over 55, ma è sostenuta ampiamente anche dai giovani fino ai 34 anni. Numerosi i pericoli associati all’utilizzo del cellulare senza controllo, da parte di un adolescente: in primis, l’esposizione ai pericoli esterni (relazioni con persone sconosciute, condivisioni di informazioni personali, cyberbullismo, pornografia), ma anche il rischio di sviluppare delle dipendenze e di cadere in forme di isolamento sociale. Infine, nel sondaggio paradossalmente i pericoli meno indicati dall’uso del cellulare in classe sono invece quelli legati alla qualità delle prestazioni scolastiche.

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.