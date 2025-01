Sondaggi, effetto Cecilia Sala: consenso in crescita per Meloni, Governo e Fratelli d’Italia

Sondaggi: paga la liberazione di Cecilia Sala e con un effetto a pioggia. In ordine di crescita, il consenso degli italiani sale prima di tutto per la premier Giorgia Meloni, poi per il suo Governo e infine per Fratelli d’Italia, il suo partito. È quanto emerge dai rilevamenti Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 9 e 10 gennaio.

Leader “maxima”

Giorgia Meloni incrementa il suo gradimento personale di 2,5 punti rispetto all’ultimo sondaggio del 20 dicembre e si attesta al 46,4%. Segue Antonio Tajani, presidente di Forza Italia al 39% (+1,3%). Sul terzo gradino del podio Elly Schlein, segretaria del Pd, stabile al 31,4%.

Poi troviamo Giuseppe Conte (M5S) al 29,5% dei consensi (-0,2%) e Matteo Salvini (Lega) con il 27% (+0,3). Emma Bonino di +Europa è al 20,3% (-0,2), mentre Carlo Calenda di Azione al 18,9% (-0,1). In Verdi e Sinistra, sostanzialmente stabili Angelo Bonelli con un gradimento del 16,5% (+0,1) e Nicola Fratoianni al 16,2% (-0,1). Chiude Matteo Renzi, leader di Italia Viva, con il 13,9% (-0,2).

Sondaggi per Governo e partiti

La quota di chi ha fiducia nel Governo di centrodestra, per il rilevamento sale al 42,1%, con un +1,9%, sempre rispetto allo scorso 20 dicembre. Non ha fiducia nel’Esecutivo il 50,2% degli intervistati, in calo del 2,1%; mentre chi ‘non sa’ è il 7,7% con un aumento dello 0,2%.

Fratelli d’Italia, con il 29,8%, resta stabilmente il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, guadagnando l’1,2%. A seguire, il Pd con il 23,3%, che perde 0,4 punti. Al terzo posto Forza Italia con l’11,5% (+0,1). Il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,4% (-0,3). La Lega è stabile all’8,8%, seguita da Verdi e Sinistra al 6,1% (-0,1). Poi Azione al 2,6% (-0,1) e Italia Viva al 2% (-0,2), mentre +Europa è sempre all’1,8%.