“Stiffelio”: l’opera di Verdi inaugura la stagione del Municipale di Piacenza

“Stiffelio”: l’opera di Giuseppe Verdi dopo 25 anni di assenza torna al Teatro Municipale di Piacenza. Sarà il titolo inaugurale della Stagione lirica 2025/2026, in un nuovo allestimento che andrà in scena venerdì 19 dicembre alle 20 e domenica 21 dicembre alle 15.30.

A breve distanza dal progetto dedicato alla Trilogia popolare, il Teatro Municipale di Piacenza propone ora con “Stiffelio” (1850) quasi un percorso a ritroso all’interno del laboratorio della produzione verdiana, con un’opera dalle singolari vicissitudini causate dalla censura del tempo, che anticipa per alcuni aspetti proprio la Trilogia e una stagione di sbocchi creativi rivoluzionari.

Direzione e regia

Leonardo Sini sarà sul podio: considerato una delle bacchette di maggior talento del panorama attuale, al Municipale ha recentemente diretto “Otello”. A firmare regia, scene e costumi sarà un maestro del Teatro come Pier Luigi Pizzi: «Tornare a Piacenza, al Teatro Municipale, è una grande opportunità perché il clima di lavoro ė sereno e stimolante», dichiara il regista. «Qui nel 2003 ho fatto “Aroldo“, opera nata dalla trasformazione decisa da Verdi del suo “Stiffelio”, censurato perché troppo audace per l’epoca. Verdi aveva osato comporre un’opera in cui il protagonista, pastore protestante, vuole divorziare dalla moglie accusata di adulterio. Due secoli fa era un clamoroso scandalo. Oggi cerchiamo di rendere questa vicenda attuale per confronto».

Nel team, Massimo Gasparon, regista collaboratore e light designer, Serena Rocco assistente alle scene, Lorena Marin assistente ai costumi, Matteo Letizi editor dei video.

Cast internazionale

Dopo i tanti personaggi verdiani affrontati, debutta nel ruolo di “Stiffelio” il tenore americano Gregory Kunde, a coronamento di una carriera che vanta una straordinaria vastità di repertorio. Al suo fianco, per la prima volta al Municipale, il soprano Lidia Fridman al debutto nel ruolo di Lina, e il baritono Vladimir Stoyanov, interprete di riferimento nel repertorio verdiano. Completano il cast Carlo Raffaelli (Raffaele), Adriano Gramigni (Jorg), Paolo Nevi (Federico di Frengel) e Carlotta Vichi (Dorotea). In buca l’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini. Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza è preparato da Corrado Casati.

La nuova produzione dell’opera verdiana è realizzata dalla Fondazione Teatri di Piacenza con la Fondazione Teatro Comunale di Modena e I Teatri di Reggio Emilia.

Un dramma intimo

“Stiffelio”, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto da “Le Pasteur, ou L’Évangile et le Foyer” di Émile Souvestre ed Eugène Bourgeois, tratteggia un dramma intimo, concentrato sul conflitto tra fede, tradimento e perdono. L’opera debuttò al Teatro Grande di Trieste il 16 novembre 1850, suscitando interesse ma anche immediata diffidenza da parte della censura austriaca, che impose modifiche profonde a causa del tema ritenuto scandaloso. Verdi ritirò il titolo, trasformandolo poi in “Aroldo” (1857). Recuperato integralmente solo nel Novecento, “Stiffelio” rivela oggi la modernità del suo autore: una scrittura asciutta, un’intensità teatrale che anticipa la maturità verdiana, un coraggio drammaturgico che ne fanno un’opera capace di parlare con sorprendente attualità al pubblico contemporaneo.

L’anteprima giovani

A precedere la serata inaugurale, è in programma mercoledì 17 dicembre alle 19 l’anteprima giovani #Stiffelio18 che, com’è ormai consuetudine, apre le porte del Teatro Municipale gratuitamente ai diciottenni. Quest’anno l’anteprima sarà aperta anche agli studenti universitari con un biglietto a tariffa speciale (10 euro). I biglietti omaggio per l’anteprima #Stiffelio18 rivolta ai diciottenni sono disponibili alla Biglietteria del Teatro Municipale presentando un documento d’identità. Tutte le informazioni su teatripiacenza.it; e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it.