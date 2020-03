Tullio Solenghi è molto arrabbiato come gran parte degli italiani dopo l’ultimo no della Germania. Un no che di fatto ha bloccato l’emissione dei Coronabond per sostenere i Paesi europei che come il nostro e la Spagna sono stati colpiti al cuore dall’epidemia di Covid-19. In questo video dai contenuti amari, il comico dell’indimenticabile Trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez, non usa mezze misure. E ripercorre un secolo di storia germanica alla sua maniera.