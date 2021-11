Vaccini: all’Ausl di Piacenza caos prenotazioni per la terza dose

Terza dose del vaccino anti Covid: a Piacenza prenotazioni nel caos. Il Governo e il ministro Speranza – vista la recrudescenza dei casi e l’aumento dell’indice rt – spingono al massimo per questa somministrazione soprattutto ad anziani, soggetti fragili e personale sanitario. Ma sembra che la macchina vaccinale dell’Azienda sanitaria marci in folle.

Chiuso il grande hub vaccinale di Piacenza Expo, oggi è disponibile solo quello dell’Arsenale, dove ovviamente non ci si può presentare senza la prenotazione per fare la terza dose. E dove ci si prenota? Non presso le farmacie, come succedeva per le prime due, ma solo attraverso due numeri telefonici dell’Ausl di Piacenza (05231871412; 800651941); numeri che da giorni, dal lunedì al venerdì tra le 8,30 e le 18, essendo presi d’assalto, rispondono invariabilmente che gli operatori sono tutti occupati e di riprovare in un altro momento.

Tutti a piazzale Milano

L’unica alternativa è rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Azienda sanitaria. Il che significa recarsi personalmente presso la sede Ausl di piazzale Milano. Così, soprattutto per gli anziani e pazienti fragili che sono i primi a dover ricevere la terza dose, questa procedura sembra più una beffa che un messaggio rassicurante.

Abbiamo provato ad aggirare il problema, chiamando l’Ufficio Relazioni col Pubblico dell’Ausl per sapere come l’Azienda sanitaria si sta organizzando per questa nuova campagna. Ma non hanno fatto altro che confermare come le uniche indicazioni oggi praticabili siano quelle da noi descritte.

Qualche domanda

Ora chiediamo alla dirigenza Ausl: sicuri che non si può tornare alle prenotazioni presso le farmacie, dove addirittura a Milano e in Liguria si vaccinano le persone direttamente con la terza dose, senza prenotazione? Sicuri che non si possono interessare i medici di base? Sicuri che il sistema migliore per prenotare sia mandare tutti a piazzale Milano, dove c’è anche una cronica mancanza di parcheggi?

Ci auguriamo un ripensamento da parte dell’Ausl, confermando che nella somministrazione delle due dosi precedenti ha brillato per efficienza e cortesia; e sperando che anche per questo fondamentale appuntamento non deluda tutti la grande massa dei piacentini pronti a fare la terza dose di vaccino al più presto.