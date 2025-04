25 aprile: Piacenza festeggia gli 80 anni della Liberazione in grande stile. Come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “per l’Italia è una ricorrenza fondante: la festa della pace, della libertà ritrovata, e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà, che – trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista – hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi, e che rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia, di saldo diniego di ogni forma o principio di autoritarismo o totalitarismo”.

Vediamo allora il calendario delle manifestazioni presentate ieri in Municipio (con l’aggiunta della nostra segnalazione del 24 aprile) che si svolgeranno nel capoluogo emiliano con il fulcro in piazza Cavalli, per le celebrazioni della Resistenza, del coraggio e del sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia. Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza.

Giovedì 24 aprile

Appuntamento presso l’Archivio di Stato (secondo piano di palazzo Farnese) alle ore 17.30. Nell’ambito della mostra dedicata al “comandante Paolo”, e cioè Franco Marzaroli e Ilaria Italia eseguiranno alcuni canti della Resistenza piacentina e canzoni degli anni Quaranta che accompagnarono le gesta dei partigiani. Verrà eseguito anche il canto “Dormi tranquillo comandante Paolo” raccolto da Mario Di Stefano nel 1974. presso l’Archivio di Stato (secondo piano di palazzo Farnese) alle ore 17.30. Nell’ambito della mostra dedicata al “comandante Paolo”, e cioè Alberto Araldi il carabiniere eroe della Resistenza, l’orchestra e il coro del liceo Gioia di Piacenza, diretti daeseguiranno alcuni canti della Resistenza piacentina e canzoni degli anni Quaranta che accompagnarono le gesta dei partigiani. Verrà eseguito anche il canto “Dormi tranquillo comandante Paolo” raccolto danel 1974.

Venerdì 25 aprile

Cerimonia istituzionale

• Ore 10 – Tre cortei si muovono verso piazza Cavalli:

Corteo Piacenza e Val Nure – accompagnato dalla Banda Ponchielli – da Barriera Genova percorre corso Vittorio Emanuele fino a piazza Cavalli;

Corteo Val Trebbia e Val Tidone – accompagnato dalle Bande di Agazzano e Ponte dell’Olio – da piazzetta di San Sepolcro percorre via Campagna, cantone San Nazzaro, via Taverna, via Garibaldi, piazza Cavalli;

Corteo Val d’Arda e Val d’Ongina – accompagnato dalle Bande di Pontenure e Monticelli con alcuni elementi di Cortemaggiore – dai giardini Merluzzo percorre via Roma, via Legnano, piazza Duomo, via XX Settembre, piazza Cavalli.

• 10.45 – Cerimonia istituzionale in piazza Cavalli;

• 11.30 – Celebrazione religiosa presso la chiesa di San Francesco.

Grande festa in piazza Cavalli

Per rivivere l’atmosfera dei festeggiamenti di 80 anni fa:



• Ore 13 – pranzo insieme, con stand dove sarà possibile acquistare cibo e bibite. Stand con Batarò a cura di Associaizone Rocca Pulzana; Paella a cura del ristorante spagnolo Movida; chiosco bibite a cura di Arci;

• 14.30 – Concerti di bande musicali di Piacenza e provincia e coro delle voci bianche;

• dalle 17 alle 20 – Spettacolo musicale con ballo liscio (orchestra di Matteo Bensi);

• Durante tutto il pomeriggio – giochi di una volta per i bambini e mostra fotografica.

Domenica 27 aprile

Trekking urbano della Liberazione: camminata nei luoghi della Resistenza piacentina con momenti di narrazione ispirati a fatti realmente accaduti e persone realmente esistite.

Partenza alle ore 9 da piazzale Genova. Partecipazione libera senza necessità di registrazione. Le tappe in programma: Dolmen, piazzale Velleia, piazzetta Barozzieri, piazza Cavalli, Palazzo Farnese, Prefettura.



L’Organizzatore è il Museo della Resistenza Piacentina. Narrazione a cura di Letizia Bravi con la partecipazione di Riccardo Bursi. Approfondimento storico a cura di Iara Meloni.

Lunedì 28 aprile

Intitolazione alle ore 10 della scuola statale dell’infanzia di via Ottolenghi a Medarda Barbattini, sopravvissuta a Ravensbruck e diventata – insieme a Rita Cervini – una delle due prime donne elette nel Consiglio comunale di Piacenza.



A seguire, omaggio ai monumenti ai Caduti con la partecipazione della Consulta studentesca e di rappresentanti di alcune scuole cittadine.