Vertice Trump-Meloni: il presidente Usa verrà in Italia per incontrare l’Unione europea

Vertice Trump-Meloni: la premier italiana torna da Washington con risultati di rilievo. E non solo per le parole al miele spese dal presidente Usa nei suoi confronti: “Credo che sia una grande premier e stia facendo un grande lavoro in Italia. È una delle vere leader del mondo e con lei stiamo procedendo molto bene”.

Alla Casa Bianca infatti Meloni ha affermato davanti alla stampa di aver invitato Trump in Italia, che ha accettato la sua proposta. In quell’occasione Roma potrebbe diventare anche la sede di un summit tra Stati Uniti e Unione europea, con un possibile accordo sui dazi Usa tra i temi al centro del tavolo. Sia Trump che Meloni hanno espresso la convinzione che sui dazi un’intesa si troverà “al 100%”, con vantaggi per tutti.

Le spese militari

Altro punto gradito al padrone di casa, l’aumento degli investimenti nella difesa che la presidente del Consiglio, come evidenziato dall’Agenzia Dire, ha annunciato nello Studio ovale: “Al prossimo summit della Nato l’Italia annuncerà che aumenterà le spese al 2%, come richiesto”. L’Europa, ha aggiunto Meloni, “è impegnata a fare di più e sta lavorando sugli strumenti per consentire e aiutare gli Stati membri ad aumentare le spese per la difesa: siamo convinti che tutti debbano fare di più”.

Tensione Ucraina

Qualche tensione invece è emersa sulla guerra in Ucraina. Con Meloni che ha detto: “C’è stata un’invasione e l’invasore è Putin. Insieme stiamo lavorando per arrivare in Ucraina ad una pace giusta e duratura, anche oggi abbiamo condiviso i nostri sforzi su questo fronte”.

Mentre Trump, come spiega l’AdnKronos, dopo aver ricordato che ”l’Italia è stata molto utile nel sostegno all’Ucraina”, ha aggiunto: “Non considero” il presidente ucraino “Zelensky responsabile. Non sono felice del fatto che la guerra sia iniziata. Non sono contento di lui e non sono contento di nessuno che è coinvolto nella guerra. La Russia è molto più grande, se sei furbo non ti farai trascinare in guerra… Se io fossi stato presidente, la guerra non sarebbe scoppiata. Non incolpo Zelensky, ma non sono un suo fan…“.

Economia ed energia

Oltre a questi temi, ha sottolineato Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti, con Trump “abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato dello spazio, dell’energia. L’Italia dovrà aumentare le sue importazioni di energia, e poi c’è anche il nucleare che stiamo cercando di sviluppare e credo che anche questo possa essere qualcosa su cui lavorare insieme”.