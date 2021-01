A Piacenza la cultura non si ferma: ecco le proposte online nel mondo dell’arte

Cultura congelata? Il periodo a Piacenza è difficile, ma anche facendo i conti con l’emergenza sanitaria ed economica c’è chi prova a sfruttare le opportunità offerte da eventi in streaming e fruibili attraverso il web. Un modo per coltivare interessi e passioni per il mondo dell’arte che non possono essere sopiti, in attesa di tornare a goderne in presenza.

Dal primo video della serie “Il museo a domicilio”, lanciata dalla Galleria Alberoni sui tesori del suo patrimonio, alle lezioni di storia dell’arte del professor Alessandro Malinverni, ci racconta tutto delle proposte online il bell’articolo di Mirella Molinari su Piacenza Diario.