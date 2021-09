A Piacenza il nuovo corso per diventare dei super tecnici (con il lavoro in tasca)

Una nuova opportunità, che offre importanti prospettive ai giovani per entrare e crescere nel mondo delle imprese. A Piacenza diventerà concreta da ottobre con il corso post diploma per “Tecnico superiore in progettazione meccanica e innovazione tecnologica dei processi industriali”.

Realizzato da Fondazione Its Maker, il corso biennale è sostenuto da Confindustria Piacenza e da Forpin. E parte da un’esigenza concreta. Quella delle diverse aziende metalmeccaniche del territorio piacentino che hanno manifestato la necessità di formare e riqualificare giovani risorse per poter supplire al divario sempre maggiore fra la domanda di profili specializzati e l’offerta disponibile sul mercato.

Il corso, aperto ai diplomati di licei, istituti tecnici e anche a chi ha abbandonato gli studi universitari, sarà presentato nell’Open Day di giovedì 16 settembre, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso Confindustria Piacenza (in via IV Novembre 132). L’obiettivo, con particolare attenzione anche al mondo femminile, è formare tecnici che possano operare nei processi di progettazione e di gestione della produzione, nell’ambito di imprese meccaniche, meccatroniche e dell’automazione industriale.

Rolleri: grande soddisfazione

In tempi di Industria 4.0 e di digitalizzazione dei processi produttivi, «continuamente ci sentite dire che purtroppo c’è grande carenza di tecnici. E che la formazione tecnica non solo è una formazione di grande qualità e assai completa, ma offre anche elevate opportunità occupazionali in diverse aree aziendali», afferma Francesco Rolleri presidente Confindustria Piacenza. «Abbiamo già una esperienza molto positiva con l’Its della logistica: da più di 10 anni forma tecnici superiori che trovano in larghissima parte occupazione in un settore che per il nostro territorio rappresenta ormai un bacino occupazionale importante». In questo quadro, però, «mancava un’analoga offerta formativa in ambito meccanico, che è un settore portante della nostra economia provinciale». Quindi, «essere riusciti con l’apporto fondamentale della Fondazione Its Maker a colmare questa lacuna ci dà molta soddisfazione».

Ventaglio sempre più completo

Insomma, i giovani piacentini ora possono contare su un’offerta formativa molto completa, guardando al loro futuro nel mondo del lavoro. «Ci sono Istituti tecnici di eccellenza a Piacenza e nei poli di Fiorenzuola e Castel San Giovanni, ci sono gli Ifts. Ed oggi con questo Its completiamo la formazione tecnica». Senza dimenticare, aggiunge il presidente degli industriali, che «a febbraio, insieme a Cattolica e Politecnico, abbiamo aderito alla Fondazione per le lauree professionalizzanti offrendo quindi anche la possibilità di completare la formazione a livello universitario».

Scegliere bene

Confindustria Piacenza, sottolinea Rolleri, «crede molto nel valore della scuola e della formazione tecnica e per questo il nostro impegno è costante». Come dimostrano per esempio anche «le 40 aziende che sostengono questo Its e che saranno quelle che ospiteranno i ragazzi nella fase dello stage». Lo sforzo che adesso va fatto, conclude il presidente degli industriali piacentini, «è quello di fornire informazioni quanto più possibili dettagliate ai ragazzi ed alle loro famiglie, affinché facciano scelte formative certamente in linea con le loro inclinazioni, ma anche con le possibilità occupazionali che il territorio può offrire».

Mille ore all’anno

Il corso di “Tecnico superiore in progettazione meccanica e innovazione tecnologica dei processi industriali” di Its Maker è biennale, con mille ore per ciascuna annualità divise in circa 600 ore in aula e in 400 ore di stage in azienda. Si propone di preparare giovani che avranno questi principali sbocchi professionali: disegnatore meccanico; progettista meccanico; impiegato tecnico software; tecnico di servizio post-vendita e tecnico di collaudo interno. Fondazione Its Maker, presieduta da Ormes Corradini, è presente in sette sedi sul territorio emiliano-romagnolo, con 13 corsi. Nel 2020 i diplomati sono stati 222. E la stragrande maggioranza, oltre il 90%, a soli due mesi dalla conclusione dei corsi ha già trovato lavoro.