Federico Ghizzoni: il banchiere piacentino entra nel colosso BlackRock

Federico Ghizzoni: BlackRock ha nominato il banchiere piacentino come non-executive Senior Advisor per lo sviluppo del business in Italia. L’incarico è stato assunto dal 14 settembre. Ghizzoni fornirà consulenza strategica al country leadership team, guidato da Giovanni Sandri.

In questo ruolo, l’ex amministratore delegato di UniCredit «contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza locale di BlackRock, promuovendo il dialogo strategico con i principali clienti, gli organismi di settore e i decision maker, con l’obiettivo di generare nuove opportunità per BlackRock nel Paese», informa una nota del colosso finanziario newyorkese che è ai vertici della gestione del risparmio su scala mondiale. E che secondo i dati disponibili sul suo sito conta in Italia un’ottantina di dipendenti, ha registrato nel nostro Paese oltre 80 Fondi comuni ed Etf, e gestisce 83 miliardi di euro.

Carriera stellare

Classe 1955, Ghizzoni ha trascorso oltre 30 anni della sua carriera in UniCredit. È stato amministratore delegato della banca dal 2010 al 2016. In UniCredit Group, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in Paesi quali il Regno Unito, Singapore, Polonia, Turchia, Austria e Germania, dove è stato Chairman di Unicredit AG.

Dal 2010 al 2017, il banchiere piacentino è stato Board member dell’Institute of International Finance; membro dell’International Monetary Conference e dell’Institut International d’Etudes Bancaires. È stato insignito del titolo di “Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana” nel 2006; e nel 2014 ha ricevuto il titolo di “Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana”.

Sandri: darà un grande contributo

«Sono lieto che Federico si sia unito a BlackRock come non-executive Senior Advisor per la nostra attività in Italia. Sono convinto che la sua lunga esperienza nel mercato finanziario darà un grande contributo a consolidare la nostra presenza e rafforzare il nostro impegno nel Paese», ha detto Sandri, Country Head di BlackRock Italia.

«La missione di BlackRock rimane quella di sostenere gli obiettivi a lungo termine dei risparmiatori, favorendo una crescita economica improntata alla sostenibilità», ha spiegato Sandri. «I nostri clienti si trovano di fronte a traguardi importanti in un momento di profonda transizione economica e sociale. Il contributo di Federico sarà cruciale nell’aiutarci a supportare persone ed aziende ad affrontare queste sfide».

Ghizzoni: in BlackRock qualità altissima

Dal canto suo, il banchiere piacentino si è detto «lieto di lavorare con BlackRock come non-executive Senior Advisor in Italia e di avere l’opportunità di assisterli nel rafforzare il loro posizionamento nel mercato locale». BlackRock, ha aggiunto Ghizzoni, «non è solo sinonimo di un altissimo livello di qualità nella gestione patrimoniale, ma anche di innovazione e di un ruolo di primo piano nella sostenibilità. Sono felice di assumere un ruolo di Senior Advisor all’interno di una azienda così fortemente impegnata nell’affrontare una sfida globale e in grado di riconoscere che il passaggio verso un’economia più sostenibile debba essere sia equo che inclusivo».