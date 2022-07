Acqua: le otto semplici regole di Sima per evitare gli sprechi in casa

Acqua e sprechi: c’è chi ne consuma fino a 30 litri solo per lavarsi i denti, chi ne usa 50 per una doccia, e chi per lavare l’auto passa comodamente i 100. Non basta: un banale rubinetto che gocciola, se non viene riparato, consuma 4mila litri l’anno.

Così, secondo i conti di Sima (Società italiana di medicina ambientale), ogni italiano utilizza in media ben 245 litri d’acqua al giorno (89.425 litri all’anno). “Per risolvere l’emergenza siccità occorre partire dalle abitudini quotidiane dei cittadini”, dice all’Ansa, il presidente di Sima Alessandro Miani. “L’Italia è un Paese dalle grandi risorse idriche, ma anche tra i primi al mondo per spreco di acqua”.

E allora in tempi di grave siccità come quelli che stiamo vivendo, forse è venuto il momento di imparare davvero a sprecare meno acqua a partire da quello che facciamo a casa ogni giorno. Basta poco, con una serie di semplici accorgimenti si possono ridurre i consumi fino al 50%. Sima ne propone otto: