Aldo Braibanti: una mostra a Fiorenzuola per scoprire l’intellettuale e artista piacentino

Aldo Braibanti: arriva un evento che per la prima volta mette sotto i riflettori l’eclettico intellettuale e artista di Fiorenzuola d’Arda, celebrato due anni fa nel film di Gianni Amelio “Il signore delle formiche” alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’appuntamento nel capoluogo della Val d’Arda è domani, 21 dicembre, alle ore 16 presso il Cinema Capitol. Alla presentazione della mostra “Aldo Braibanti creativo – Frammenti dal Fondo dell’artista” seguirà alle 17 l’inaugurazione dell’esposizione allestita nel Centro culturale di recente intitolato alla sua figura.

“Il Fondo Aldo Braibanti emerge da scatole polverose di libri, opere, disegni, registrazioni, filmati e carteggi acquisiti dal Comune e ancora tutti da scoprire e valorizzare”, si legge nella nota degli organizzatori. In esposizione, “una suggestiva selezione di lavori e oggetti per far conoscere alla Città la personalità di un intellettuale diventato un suo illustre cittadino”.

Fino al 19 gennaio

La mostra “Aldo Braibanti creativo – Frammenti dal Fondo dell’artista” è a ingresso libero; si potrà visitare nel Centro culturale in largo G. Gabrielli 2 a Fiorenzuola fino al 19 gennaio, il sabato e la domenica (orari: 10-12;16-19), con apertura a richiesta per scuole o gruppi.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorenzuola D’Arda in collaborazione con l’Associazione Tralaviaemiliaeluest. Fanno parte del Comitato scientifico che ha curato l’esposizione Fabio Campari, Pierluigi Montani, Chiara Periti, Mario Ugolotti ed Enrico Venturelli.