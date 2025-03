Alessio Boni rilegge Omero al Municipale di Piacenza con “Iliade, il gioco degli dei”

Alessio Boni è il protagonista di “Iliade, il gioco degli dei”, affiancato da Antonella Attili. L’appuntamento al Teatro Municipale di Piacenza col popolare attore del piccolo e grande schermo è martedì 18 e mercoledì 19 marzo alle ore 21.

Dopo “I duellanti” e “Don Chisciotte” – visti al Municipale nel marzo 2017 e nel novembre 2019 – Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Nicolini e Marcello Prayer riscrivono l’Iliade di Omero per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. Il tutto grazie a cast d’eccezione, che vede in scena con Boni e Attili altri sei attori: Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer. La regia di “Iliade, il gioco degli dei” è di Aldorasi, Boni e Prayer.

Una storia senza tempo

«Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono agiti dagli dèi in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti», si legge nelle note di regia. «La coscienza e la scelta non sono ancora cose che riguardano gli umani: la civiltà dovrà attendere l’età della Tragedia per conoscere la responsabilità personale e tutto il peso della libertà da quegli dèi che sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla».

Così, «in quel mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato ineluttabile e da dèi capricciosi non è difficile specchiarci e riconoscere il nostro: le nostre vite dominate dalla paura, dal desiderio di ricchezza, dall’ossessione del nemico, dai giochi di potere e da tutte le forze distruttive che ci sprofondano nell’irrazionale e rendono possibile la guerra. Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in Iliade che, come accade con la grande poesia, contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di scegliere e di dire no all’orrore».

Tutte le info

Con “Iliade, il gioco degli dei” prosegue la XXI Stagione di Prosa del Teatro Municipale curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, e con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Per acquistare i ticket rivolgersi alla biglietteria di Teatro Gioco Vita, in via San Siro 9 a Piacenza: telefono 0523.315578, email biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it. Orari di biglietteria: dal martedì al venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket. Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).