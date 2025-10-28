Aquawatt: a Piacenza Expo 2ª edizione dell’evento su idroelettrico e rinnovabili

Aquawatt: è bastata la 1ª edizione per farne un punto di riferimento nell’ambito dell’idroelettrico e delle fonti energetiche rinnovabili. La mostra-convegno che ritorna mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, ha infatti ottenuto la qualifica di “manifestazione internazionale”. Un riconoscimento di prestigio, spiega una nota di Piacenza Expo che organizza l’evento, conferito in virtù dell’alta qualità e della significativa percentuale di espositori esteri che hanno scelto Aquawatt come piattaforma per presentare tecnologie e soluzioni all’avanguardia. E che ribadisce il ruolo cruciale dell’idroelettrico nello scenario energetico globale di oggi e di domani.

“Questo riconoscimento ci inorgoglisce e premia il lavoro progettuale, organizzativo e il know-how della nostra struttura”, ha affermato il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli. “Ancora una volta ha dato prova di saper leggere e interpretare i bisogni più attuali della nostra società e di tradurli in eventi fieristici all’avanguardia”. Aquawatt rappresenta “il contributo di Piacenza Expo alla fase di transizione energetica già in atto da alcuni anni, e il merito di questo importante risultato è anche delle competenze e delle professionalità che caratterizzano il tavolo tecnico della manifestazione, a cui rivolgo un sentito ringraziamento”.

Esposizione e convegni

Cuore pulsante della manifestazione, oltre all’esposizione di macchinari e tecnologie per il settore, sarà anche quest’anno l’articolato programma convegni, che si conferma la sezione di maggiore attualità e interesse per l’intera filiera. Verranno affrontati i temi più pressanti per concessionari, istituzioni, tecnici e operatori del settore, offrendo spunti di dibattito, aggiornamenti normativi e presentazioni tecniche di alto livello. Dalle sfide della transizione energetica alla sostenibilità, dal rinnovo delle concessioni alle innovazioni tecnologiche, il programma convegni rappresenta un’occasione unica d’aggiornamento professionale.

Da Bisi a Reggi

Aquawatt è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa al Consorzio di Bonifica di Piacenza. A fare un saluto iniziale il presidente dell’ente, Luigi Bisi: “Una fiera di prestigio a cui parteciperà il presidente dell’Associazione nazionale delle bonifiche, Francesco Vincenzi. Su questioni tecniche come quelle legate all’idroelettrico a volte si tende a semplificare. Momenti come questi servono a fare sistema, chiarezza e a diffondere conoscenza”.

Non solo idroelettrico al centro della due giorni. Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, componente del tavolo tecnico di Aquawatt ed esperto di settore: “Si parlerà anche di uso plurimo dell’acqua con interventi sul fabbisogno irriguo e idropotabile. Temi quanto mai attuali anche nel nostro Paese. Tra le autorità presenti segnalo quella del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti. Tornando su temi energetici, come Fondazione lo scorso anno avevamo presentato un bando sulle Cers e ora ne presenteremo quattro e una Cer, nate proprio sul nostro territorio provinciale”.

Grandi dighe e gestione integrata

Convegni tecnici ma anche divulgativi, con spazio alla comunicazione. Guido Mazzà, presidente di Itcold (Comitato italiano grandi dighe) ha ricordato che “spesso argomenti come quelli legati alle grandi dighe e all’idroelettrico vengono trattati in modo poco divulgativo, mentre è importante prendere coscienza del fatto che questo allontana le persone perché non permette loro di conoscere a fondo le questioni”.

Respiro internazionale, sia tra gli espositori sia tra i relatori di Aquawatt: “Dobbiamo avere una visione e una gestione integrata dell’acqua per evitare conflitti sulla risorsa. Ne parleremo anche con esperti internazionali appartenenti, ad esempio, ad Eurcol (Club europeo delle grandi dighe) ed Etip Hydropower”, ha concluso Antonella Frigerio, vicedirettore di Rse (Ricerca sul sistema energetico-Rse Spa).

Partecipazione e programma

L’accesso alla mostra-convegno Aquawatt è gratuito. È possibile effettuare la preregistrazione direttamente sul sito ufficiale per un accesso rapido, oppure registrarsi presso la reception della fiera nei giorni dell’evento.

Mercoledì 29 ottobre

• Convegno inaugurale: “Sicurezza energetica, competitività industriale e fabbisogno irriguo e idropotabile: un approccio integrato”.

• “Acqua, energia, clima, ambiente: la visione di EURCOLD per l’Europa”.

• “L’acqua come bene collettivo: strategie di comunicazione”.

• “Fonti rinnovabili intermittenti e programmabili: idroelettrico e geoscambio”.

Giovedì 30 ottobre

• “Etip Hydropower: shaping the Future of sustainable in Europe”.

• “Affidabilità e sicurezza nella produzione e gestione delle energie rinnovabili”.

• “Energia locale, valore per tutti: esperienze di comunità energetiche rinnovabili già avviate”.

• “Startup Competition: il valore dell’acqua 4.0”.