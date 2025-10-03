Astri in jazz: concerto da non perdere al PalabancaEventi di Piacenza

Astri in jazz: musica da non perdere a Piacenza. L’appuntamento è lunedì 6 ottobre alle ore 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini. Organizzato dalla Banca di Piacenza e dagli Amici della Lirica, il concerto avrà come protagonista l’Asteria Jazz Trio. Il gruppo è formato da giovani musicisti cresciuti con una solida formazione classica al Conservatorio Nicolini di Piacenza e al Conservatorio Boito di Parma, che da alcuni anni hanno intrapreso un percorso jazzistico, raccogliendo consensi di pubblico e critica per la freschezza delle loro interpretazioni.

Il programma della serata propone un viaggio attraverso alcuni dei brani più iconici del repertorio jazz internazionale, spiega una nota degli organizzatori. Si spazia da grandi maestri come Charlie Parker, Count Basie, Dizzy Gillespie e Charles Mingus, fino a pagine indimenticabili con brani che hanno fatto la storia, come “Fly Me To The Moon” o “Autumn Leaves”. Non mancheranno incursioni nella musica da film, con omaggi a Bernard Herrmann, Randy Newman e Justin Hurwitz, e sorprendenti riletture di celebri composizioni.

Astri in jazz è un concerto che unisce energia, eleganza e passione, con la freschezza di tre giovani musicisti pronti a portare sul palco tutto il fascino di questo genere musicale, conclude la nota degli organizzatori.

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.