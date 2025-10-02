“Giornata del medico e dell’odontoiatra”: a Piacenza il giuramento di 46 neolaureati

“Giornata del medico e dell’odontoiatra”: l’appuntamento a Piacenza con la 12ª edizione dell’evento è sabato 11 ottobre alle ore 15, presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni (via Emilia parmense, 77). Durante la manifestazione si terrà la cerimonia del giuramento professionale dei medici chirurghi e odontoiatri neo iscritti all’Ordine provinciale.

Introdotta dal dottor Maurizio Contini, dopo i saluti istituzionali, la Giornata vedrà la partecipazione del professor Sergio Barbieri (Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale Policlinico di Milano) con un intervento dal titolo “L’intelligenza artificiale come acceleratore cognitivo in formazione, ricerca e clinica”. A seguire, la relazione morale del presidente dell’Ordine dei medici di Piacenza, dottor Augusto Pagani.

Al termine dell’intervento, verranno premiati per il traguardo dei 50 anni di laurea i medici Sergio Ballocchi, Alfredo Baudo, Franco Beoni, Giorgio Bergonzi, Mauro Bersani, Claudio Bosoni, Gianfranco Bruzzi, Michele Antonino Caccetta, Remo Chiesolini, Paolo Cironi, Giuseppina Dagradi, Renato De Dominicis, Pierandrea De Lama, Alberta Galli, Giorgio Leddi, Silvia Pantano, Alessandro Parenti, Ettore Pedretti, Federico Presti, Carla Recher, Giuseppe Rizzi, Barbara Sala, Giulio Sichel, Claudio Tagliaferri, Paolo Tansini.

Presteranno quindi giuramento professionale 46 giovani laureati, 40 iscritti all’Albo dei medici chirurghi e 6 all’Albo degli odontoiatri (clicca qui per consultare l’elenco dei nominativi). La cerimonia si concluderà con un brindisi di saluto.

.