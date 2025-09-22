“Attraverso il design”: un evento dal respiro internazionale al Conservatorio Nicolini di Piacenza

“Attraverso il design”: conto alla rovescia per l’evento proposto da Home Gallery e dal Conservatorio Nicolini che ospiterà l’iniziativa. L’appuntamento a Piacenza è sabato 27 settembre: dalle ore 9 inizierà un viaggio tra design, industria e musica, che quest’anno sarà dedicato a Giorgio Armani, in omaggio a una figura chiave della cultura del progetto e dell’identità italiana nel mondo.

L’iniziativa si propone come un laboratorio aperto in cui si intrecciano ricerca, impresa e pratica artistica, spiegano gli organizzatori. Con l’obiettivo di costruire un modello di innovazione urbana replicabile anche a livello internazionale. Piacenza si configura così come una vera e propria “sinfonia urbana”, in cui progetti, aziende e musica contribuiscono a delineare identità culturale e sostenibilità territoriale.

Temi e relatori

Al centro del dibattito: l’integrazione tra ricerca e industria; la sostenibilità dei processi produttivi; il dialogo tra linguaggi del design e della musica e le nuove prospettive per la filiera locale. La rivista Interni, diretta da Gilda Bojardi, affiancherà l’evento con una riflessione sul ruolo della narrazione nel design contemporaneo.

Sul palco interverranno protagonisti di primo piano del panorama nazionale e internazionale: oltre a Bojardi, Riccardo Dapelo (Conservatorio Nicolini); Davide Groppi (designer); Roberto Lazzeroni (designer); Sergio Maggi (yacht designer); Giulio Manfredi (orafo e artista); Umberto Monchiero (Politecnico di Milano); Lorenzo Palmeri (designer e musicista); Carlo Ponzini (architetto e docente universitario) e Francesco Scullica (Politecnico di Milano).

Il confronto sarà moderato da Carlandrea Triscornia, con il coordinamento di Franz Bergonzi, in forma di design talk show. Accanto ai relatori, porterà la voce della filiera imprenditoriale locale Lorenzo Marchi, ceo di Fornaroli Polymers e vicepresidente di Confindustria Piacenza.

Mostra e imprese in vetrina

A seguire, sarà inaugurata la mostra “1+1+1 – Attraverso il design”, a cura di Home Gallery e presentata dall’architetto Enrico De Benedetti. L’esposizione racconta l’incontro tra aziende, designer e università, mettendo in luce la capacità progettuale e innovativa del territorio. Presenti imprese di rilievo come Absolute Yachts; Davide Groppi; Egger, Fornaroli Polymers; Fossati Serramenti; Giulio Manfredi; Jobs Spa; Laminati Cavanna; Mae Spa; Nordmeccanica; Paver; Ponzini Group e Unical.

Perché partecipare

“Attraverso il design” è un’occasione concreta per osservare come creatività, impresa e cultura possano generare valore condiviso, aggiungono gli organizzatori. Il taglio interdisciplinare spazia dal sound design alla luce, dai materiali innovativi alla musica digitale, fino alla progettazione degli spazi. E il tutto lo rende un appuntamento di interesse per studenti, progettisti, imprenditori, docenti e operatori culturali.

Informazioni pratiche

• Data e ora: sabato 27 settembre 2025, ore 9.00.

• Luogo: Conservatorio statale di musica “Giuseppe Nicolini”, Piacenza.

• Accreditamento: evento riconosciuto con cfp per architetti e geometri.

• Ingresso gratuito, con registrazione consigliata (per prenotazioni: 335-6615006).