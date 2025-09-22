Fiorenzuola: dure critiche del Pd dopo il rimpasto delle deleghe nella Giunta Gandolfi

Fiorenzuola: tiene banco il rimpasto delle deleghe varato in Giunta dal sindaco Romeo Gandolfi. Dopo la nota di Fratelli d’Italia, con la richiesta di una verifica politica al primo cittadino, arriva quella del Pd, che critica duramente l’operato dell’Amministrazione di centrodestra al governo del Comune capoluogo della Val d’Arda.

“Il ritiro delle deleghe agli assessori Morganti (Fratelli d’Italia, ndr) e Pizzelli (Forza Italia, ndr) per il Circolo di Fiorenzuola del Partito democratico non è altro che una conferma dei tanti disservizi che abbiamo denunciato da tempo”, si legge nella nota. “I lavori pubblici a Fiorenzuola sono un disastro, con i gravissimi ritardi accumulati nei vari cantieri. La costruzione dell’asilo nido è fuori da ogni rispetto dei tempi e il cantiere versa in uno stato di abbandono totale con pregiudizio anche delle strutture in legno già realizzate lasciate esposte agli agenti atmosferici per mesi. L’Amministrazione ha annunciato l’apertura di una sezione di nido all’asilo blu, ma questa è solo una soluzione-tampone che non soddisferà certamente tutte le richieste dei cittadini fiorenzuolani”.

Il Pd, guidato a Fiorenzuola dalla segretaria Lucilla Meneghelli, segnala poi “grandi ritardi anche per la ex scuola di Baselica, con l’incognita anche in questo caso sul futuro utilizzo dei locali. Per non parlare del cantiere relativo ai lavori nel palazzo comunale, installato e mai avviato. Da ultimi i lavori sulla pavimentazione del centro storico, senza alcuna informativa preliminare e coinvolgimento dei commercianti, che stanno scombussolando la viabilità da settimane e con dubbi sulla loro effettiva utilità (altro spreco di soldi pubblici?)”.

In grandi difficoltà

Poi il Partito democratico rileva che “l’assessorato ai servizi sociali è in grandi difficoltà da anni; con servizi sempre più ridotti che stanno diventando sempre più disservizi per i cittadini. Risale a metà giugno una nostra richiesta di chiarimenti sul dissesto creato dal Distretto di Levante di cui il Comune di Fiorenzuola d’Arda è capofila, ma sono arrivate solo risposte parziali, anche in violazione al diritto dei consiglieri comunali alle informazioni sull’attività amministrativa. Oltre a confermare i 500.000 euro di perdita accusata nell’esercizio 2024, l’assessore non è stata in grado di rispondere (o non ha voluto) alla nostra legittima richiesta di chiarimenti sui motivi del dissesto. Di certo sappiamo che a Fiorenzuola i servizi alla persona non sono aumentati, anzi sono sempre più diminuiti nel corso degli ultimi anni. Le nostre continue segnalazioni, ad esempio sul degrado e abbandono degli alloggi comunali del Faini, hanno ottenuto qualche timido passo avanti andando a nominare la Commissione di Garanzia che doveva valutare le domande, commissione scaduta da anni!”.

Scelte non concordate

Infine, conclude la nota del Pd, “dal comunicato di Fratelli d’Italia, durissimo nei confronti della rimozione della delega al suo assessore, si apprende che le scelte non sono state concordate, arrivando a chiedere una verifica politica. Quindi questo rimpasto oltre a rivelare un becero tentativo di correre ai ripari per una situazione ormai fuori controllo da parte dell’Amministrazione comunale, nasconde anche un dissenso sull’impiego del denaro pubblico: i 94.000 euro per la statua di San Fiorenzo a cavallo”.