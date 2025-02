Austria: no al governo con l’estrema destra, elezioni anticipate a un passo

Austria verso le elezioni anticipate. Non pare ci sia alternativa dopo il fallimento dei negoziati tra il Partito della libertà (Fpö) e il Partito popolare (Övp) per la formazione di un governo di coalizione. L’intesa avrebbe dato i natali al primo esecutivo guidato dall’estrema destra nella storia del Paese, ma non è stato trovato l’accordo sui ministeri chiave e sulle politiche per l’immigrazione.

Il leader dell’Fpö, Herbert Kickl, ha annunciato ufficialmente la rottura delle trattative, spiega l’Agenzia Dire. Kickl ha dichiarato che il suo partito aveva concesso ampi margini di compromesso, senza però ricevere lo stesso trattamento dai Popolari: “Abbiamo fatto concessioni su molti punti, ma i negoziati non hanno avuto successo”. Ovviamente il Partito popolare invece accusa Kickl di eccessiva intransigenza, e di muoversi per “sete di potere”.

Il mancato accordo segna un punto di svolta a Vienna. I colloqui andavano avanti da gennaio. Ora con le elezioni anticipate in Austria potrebbe succedere di tutto. L’Fpö è in vantaggio nei sondaggi, con il 35% delle intenzioni di voto, in crescita rispetto al 29% ottenuto alle elezioni di settembre. L’Övp, che all’epoca era il secondo partito con il 26%, è invece crollato al 18%, finendo dietro ai Socialdemocratici.