Marco Rizzo presenta a Piacenza il libro “Riprendiamoci le chiavi di casa”

Marco Rizzo: il coordinatore nazionale di Democrazia sovrana e popolare sarà a Piacenza domenica 16 febbraio. L’appuntamento è all’Auditorium Sant’Ilario alle 17,30. Rizzo presenterà il libro “Riprendiamoci le chiavi di casa. Manifesto per un sovranismo popolare oltre la destra e la sinistra”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Augusto Bassi.

Il volume, edito da Historica-Giubilei Regnani, è basato sull’intervista che l’ex deputato ed europarlamentare ha rilasciato al giornalista de La Verità Fabio Dragoni. “Negli ultimi decenni i popoli e le nazioni europee hanno visto erodere giorno dopo giorno la propria sovranità a favore dell’Unione europea governata da un establishment che pretende di imporre vita, gusti e consumi”, si legge nella presentazione del libro. Dal dialogo tra Rizzo e Dragoni “libero e senza filtri, emerge perché non si debba cedere la sovranità anche mettendo in discussione i tabù del politicamente corretto in nome del buon senso, superando gli schemi tradizionali di destra e sinistra”.