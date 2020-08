Avventure per tutta la famiglia sui percorsi dell’Alta Val Nure – Trial Valley

Alta Val Nure – Trial Valley: l’avventura per tutta la famiglia. Un vero tuffo in mezzo alla natura pieno di sorprese e a pochi chilometri da Piacenza.

Il comprensorio Alta Val Nure – Trial Valley è il più grande d’Italia: offre oltre 560 km di sentieri da fare con gli amici o in famiglia. La rete è composta da 35 percorsi ben segnalati ed è pensata per tutti. Collega i quattro comuni di Ponte dell’Olio, Bettola, Farini, Ferriere e si estende su oltre 400 km quadrati, raggiungendo le principali bellezze naturalistiche del territorio.

Tutti gli appassionati di sport outdoor hanno così a disposizione una vasta scelta di attività. Sentieri per mountain bike; percorsi per gli amanti del trail running, del trekking o delle passeggiate a cavallo; falesie e boulder naturali per gli amanti dell’arrampicata; vie fluviali per quelli del kayak e del torrentismo.

Insomma, in Alta Val Nure trovi tutto quello che cerchi per la tua vacanza outdoor, che duri qualche giorno o qualche ora, come ci racconta Laura Parmeggiani nel video di PiacenzaDiario.