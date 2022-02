Banca di Piacenza a tutto gas: nel 2021 utile netto a 15,9 milioni (+29%)

Banca di Piacenza a tutto gas: arrivano i dati preliminari sul bilancio 2021 e i numeri sono sempre in decisa crescita. Le prime risultanze – in attesa che il Consiglio di amministrazione da approvi l’intero progetto di bilancio e la Società di revisione termini l’attività con il rilascio della relativa certificazione – evidenziano un utile netto in aumento del 29,09% rispetto a dicembre 2020 e pari a 15,9 milioni di euro, confermando così l’andamento positivo del 2021, afferma una nota di via Mazzini.

Raccolta sopra i 6 miliardi

I dati della raccolta complessiva da clientela evidenziano un incremento del 7,5% rispetto al 2020, superando i 6 miliardi di euro. All’interno dell’aggregato, la raccolta diretta ha registrato una variazione positiva del 9,19%, conseguita grazie alla crescita dei conti correnti e depositi a vista. Positivo anche l’andamento della raccolta indiretta, che vede aumentare il comparto del risparmio gestito da 2.277,20 a 2.467,10 milioni di euro (+8,34%), con un’incidenza del 77,69% sul totale della raccolta indiretta.

Finanziamenti a quota 370 milioni

Il volume degli impieghi netti verso la clientela, prosegue la nota della Banca di Piacenza, ammonta a 2.062,7 milioni di euro, registrando un aumento del 6,18% rispetto al 2020 (1.942,7 milioni di euro). Continuo è il sostegno dell’Istituto di credito alle famiglie e imprese del territorio, adempiendo così al proprio ruolo di banca locale. Nel corso del 2021 sono stati erogati oltre 370 milioni di euro di nuovi finanziamenti. Nello specifico, i prestiti destinati all’acquisto della prima casa sono cresciuti del 55,49% rispetto all’anno precedente.

Conti correnti e soci

Il crescente numero di conti correnti (+2,28%) e di Soci (+1,38%) evidenzia la costante fiducia che il tessuto sociale del territorio di riferimento ripone nella Banca, per la sua capacità di creare ricchezza in modo continuo, costante nel tempo, conclude la nota di via Mazzini.