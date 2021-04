Banca di Piacenza, tutto sul bilancio 2020: utile oltre i 12 milioni e…

La Banca di Piacenza fa centro anche contro il Covid: utile sopra i 12 milioni di euro, raccolta in netta crescita e indice patrimoniale ai vertici del settore. Senza dimenticare lo sblocco del dividendo per un numero di soci sempre in aumento.

E allora vediamo i primi dati del bilancio 2020 dell’Istituto di credito piacentino – che confermano più che mai il suo ruolo strategico a sostegno delle famiglie e delle aziende del territorio – in vista dell’Assemblea in streaming che si terrà il prossimo 10 aprile.

Utile a 12,3 milioni

“La Banca di Piacenza ha conseguito lo scorso anno, nonostante il critico periodo pandemico, un risultato d’esercizio netto di 12,3 milioni di euro. Tale risultato consente l’attribuzione ai Soci di un dividendo di 1 euro ad azione, così come negli scorsi anni”, spiegano in via Mazzini. Con “risultati positivi anche dal punto di vista patrimoniale. I fondi propri di vigilanza ammontano a 305,4 milioni, e il CET1 (indice di patrimonializzazione) al 19,05%, è ben superiore a quello 8,05% richiesto dalla normativa”.

Raccolta diretta: +9%

Sul fronte della massa amministrata, “il Consiglio di amministrazione presenterà all’Assemblea (convocata per il 10 aprile nella forma prevista dalla normativa anticovid) un risultato relativo alla raccolta diretta da clientela in forte aumento: la stessa è passata da 2.506,1 a 2.731,2 milioni di euro, con una crescita dell’8,98%”. Segno positivo anche per la raccolta indiretta che “è passata da 2.948,4 a 2.987,7 milioni di euro, con un aumento dell’1,33% dovuto principalmente alla crescita della raccolta gestita del 2,30% rispetto al 2019”.

Mutui: +54.5%

Guardando agli impieghi alla clientela, “al netto delle rettifiche di valore, si sono collocati a 1.942,7 milioni di euro con un aumento del 5,47% rispetto al 2019. Significativo, nel 2020, l’incremento registrato nell’erogazione di mutui (+54,5%) rispetto all’anno precedente”. Le sofferenze invece “sono scese allo 0,76% del totale degli impieghi netti, in calo rispetto al 2019 e inferiori all’indice del sistema bancario (1,35%)”.

Soci (+2,64%) e dividendi

In costante progresso, anche nel 2020, “il numero dei Soci (+2,64%) e dei Clienti”. In particolare, aggiungono dalla Banca di Piacenza, “il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea della Banca di corrispondere a fine maggio – per esigenze tecniche – il credito per i dividendi 2019 vantato dagli azionisti e già iscritto a bilancio (forse dalla sola Banca locale piacentina, fra tutte: a dimostrare in modo inequivocabile la reale volontà degli Amministratori) come ‘debiti verso Soci’”.

L’Assemblea “sarà chiamata a pronunciarsi, in via straordinaria, sulla proposta di attribuire a ciascun azionista la possibilità di optare (in alternativa all’accreditamento in conto) per il pagamento in tutto o in parte del dividendo con l’assegnazione di azioni della Banca, nel rapporto di un’azione ogni 50 detenute (senza tassazione, a differenza dell’incasso del dividendo tassato al 26%)”. Il diritto di scelta, concludono da via Mazzini, “potrà essere esercitato a partire dal 15 aprile e non oltre le ore 12 del 25 maggio contattando la Dipendenza ove il Socio detiene il proprio conto deposito titoli”.