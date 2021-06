Banca di Piacenza amica della città: al via il centro vaccinale del PalaBanca

«La Banca di Piacenza si è dimostrata anche in questo caso amica della città». Lo ha detto il presidente esecutivo dell’Istituto di credito di via Mazzini Corrado Sforza Fogliani durante la cerimonia inaugurale – alla quale hanno presenziato i componenti del Consiglio di amministrazione e della Direzione generale – del Centro vaccinale aperto all’interno del PalaBanca, a disposizione dei propri dipendenti, di quelli delle Aziende clienti e dei loro famigliari.

I protagonisti

Il presidente Sforza, aggiunge la nota della Banca di Piacenza, ha avuto parole di ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito all’avvio dell’hub vaccinale: il presidente del Cda della Banca Giuseppe Nenna; l’Associazione Bancaria Italiana-ABI; l’Ausl di Piacenza; la Gas Sales nella persona di Elisabetta Curti, alla quale la Banca si è rivolta per avere la disponibilità del PalaBanca che lo stesso Istituto aveva contribuito a costruire tanti anni fa; il Centro medico Rocca (a cui è affidata la gestione sanitaria del Centro vaccinale) e in particolare Daniele Rocca, con il quale la Banca ha già in essere ottimi rapporti di collaborazione; Filiberto Putzu, medico del Centro Rocca che nonostante un recentissimo intervento chirurgico non è voluto mancare nel suo ruolo operativo (quello di tenere i colloqui con i vaccinandi) già dal primo giorno di apertura dell’hub; Ovidio Biolchi, medico aziendale della Banca; un ringraziamento è andato anche al personale dell’Istituto di credito che ha contribuito alla realizzazione del progetto, in particolare a Roberto Tagliaferri, responsabile dell’Ufficio Economato e a Cristina Bonelli, dello stesso Ufficio.

Famigliari e aziende clienti

Terminate le vaccinazioni del proprio personale e dei famigliari, il Centro sarà a disposizione delle Aziende clienti per la vaccinazione dei loro dipendenti, possibilità estesa, anche in questo caso, ai famigliari. Il tutto essendo la Banca pronta anche per l’eventuale richiamo, di cui si parla.

“In più siamo prima vinciamo”: questo il motto che accompagnerà la campagna vaccinale della Banca per tutta la sua durata. Le informazioni possono essere assunte presso la Banca al numero telefonico 0523-542210, nonché, per email, all’indirizzo Centrovaccinale.PalaBanca@bancadipiacenza.it. Le vaccinazioni saranno eseguite secondo il quantitativo di vaccini (di norma Pfizer) che saranno resi disponibili dall’Azienda Sanitaria locale.

Tutti i vaccinati, conclude la nota di via Mazzini, riceveranno il volume “Trent’anni di Bancaflash”, l’ultimo numero del periodico della Banca e una mascherina personalizzata con il logo dell’Istituto di credito.