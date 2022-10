Banca di Piacenza: nuovo sondaggio “1 minuto per la sua opinione”

Banca di Piacenza: l’appuntamento è mercoledì 26 ottobre. I clienti che si recheranno allo sportello di riferimento potranno, se lo desiderano, esprimere il proprio giudizio sull’operato del popolare Istituto di credito e dare suggerimenti per migliorare il servizio. Questo grazie all’iniziativa “1 minuto per la sua opinione”, sondaggio proposto dalla Banca di Piacenza alla clientela per testarne il grado di soddisfazione, spiega una nota di via Mazzini.

Su carta e online

All’interno delle Dipendenze ci saranno appositi espositori contenenti le schede cartacee da compilare e il personale inviterà i clienti a esprimere la propria opinione sul personale stesso e sulla gamma di prodotti e servizi offerti. In più, si potrà indicare una preferenza rispetto agli slogan utilizzati dalla Banca nelle sue campagne di comunicazione. Una sezione è poi dedicata ai suggerimenti e alle proposte.

Sarà possibile optare anche per la compilazione elettronica della scheda (nel caso, verrà consegnata una guida alla compilazione stessa), in due modalità: con l’utilizzo del terminale adibito alla trasparenza, presente in ogni Dipendenza, cliccando sull’apposita icona situata in fondo alla home page; facendo uso, in alternativa, del proprio computer (o tablet, o smartphone) collegandosi al sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.it) e cliccando sul link scheda opinione presente in fondo alla home page.

Il personale sarà a disposizione della clientela per fornire tutta l’assistenza necessaria ad una corretta compilazione. Per le Dipendenze non aperte mercoledì, l’iniziativa verrà proposta giovedì 27 ottobre (a Caorso) e sabato 29 ottobre (a Rezzoaglio).

Il sondaggio 2021

Lo scorso anno ha superato il migliaio il numero di schede del sondaggio “1 minuto per la sua opinione” – sia cartacee che elettroniche – raccolte. I dati (circa 60mila informazioni) sono stati elaborati dall’Ufficio di revisione interna ed ogni suggerimento, non anonimo, è stato riscontrato. Anche le segnalazioni anonime sono state comunque trasmesse agli Uffici di competenza per la valutazione delle indicazioni in essa contenute.

I risultati hanno confermato che la caratteristica preferita dalla clientela è quella di essere banca locale che sostiene l’economia del territorio. Una preferenza che si riscontra anche nello slogan più votato: “Banca di Piacenza. Banca locale. Orgogliosa di esserlo”.