La Banca di Piacenza ricorda Sforza Fogliani con “I promessi sposi” secondo Bassi e Beretta

La Banca di Piacenza ricorda Corrado Sforza Fogliani nel giorno dell’onomastico. L’appuntamento è mercoledì 19 febbraio, alle ore 18, nella Sala del PalabancaEventi di via Mazzini a lui dedicata.

In scena un romanzo in musica per voce recitante e orchestra su “I promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. L’adattamento del testo e la musica sono a cura di Marco Beretta, mentre la voce recitante è quella dell’attore Ettore Bassi, accompagnato dalla 15Orchesta Ensemble diretta dallo stesso maestro Beretta (al pianoforte).

“Questo matrimonio non s’ha da fare” (titolo del melologo) è un omaggio al più grande scrittore e romanziere italiano di tutti i tempi che ha preso forma nel 2023 in occasione delle ricorrenze per i 150 anni dalla sua morte, ma che va oltre l’anniversario. Attraverso la sua opera più celebre, si è voluto dar vita a un connubio letterario-musicale in cui i passaggi più significativi del romanzo, letti da Bassi, incontrano i suoni del pianoforte, del doppio quintetto di archi e fiati e la musica originale che Beretta ha composto allo scopo di anticipare e sottolineare il contenuto emotivo del testo. Uno spettacolo che vuole essere un modo diverso per far rivivere il capolavoro, attraverso l’interpretazione intensa e partecipata dell’attore barese, la musica ispirata ed evocativa del maestro e compositore piacentino, con la regia di Alberto Oliva.

All’evento della Banca di Piacenza in memoria di Corrado Sforza Fogliani l’ingresso è con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.